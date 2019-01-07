年前大掃除大作戰DUSKIN調查這三個地方最需要打掃

多功能吸水收納袋，迅速吸水及快乾的特性，可用來收納寶特瓶、折疊傘、或是牙刷牙膏等小物。（DUSKIN提供）

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DUSKIN夾鏈袋，便於收納的透明夾鏈袋，適合收納零食、文具、以及各種小物。（品牌提供）

農曆過年將來到，民眾已在盤算有效率地快速大掃除。日本清潔專家DUSKIN表示，12月中旬於7-11舉辨的「掃除大作戰」買一送一主題活動獲得熱烈回響，已帶動7-11日用品結構銷售成長11％，其中銷售前3名分別為抗菌菜瓜布、魔術抹布、立可擦。此外，在虛擬通路推出的「2019限定版清潔隨手箱」更已銷售達5成。

根據日本DUSKIN的2018年大掃除意向調查，前三個最希望打掃的地點，分別為第一名的廚房的「抽油煙機」，一般民眾每到年底大掃除時才想到清洗，因此已是難清除的頑強油垢，推薦DUSKIN廚房油污清潔劑，輕輕一噴，讓泡沫蓋住油污數分鐘後，就能輕鬆去污，還有淡淡的柑橘香。

第二名是「窗戶、紗門」，窗戶及紗門的汙垢，多為陳年手垢、水垢及灰塵，建議用DUSKIN玻璃清潔劑及除塵抹布，前者能迅

速分解手垢及水垢，再加上揮發性快，讓玻璃快速乾淨光亮；紗門上灰塵用除塵抹布，抹布上有DUSKIN獨家吸著劑，可快速灰吸附塵。

第三名是「浴室」，浴室最惱人的就是黴菌，尤其是在磁磚細縫及浴室角落，建議使用DUSKIN人氣商品除黴劑，沒有刺鼻味，輕輕一噴再靜置數分鐘後，就可以輕鬆除黴。

(中時 )

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