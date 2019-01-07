馬赫夏拉阿里秀琴技一舉奪下金球男配角

2019年01月07日 19:54 中時 潘鈺楨

馬赫夏拉阿里（右）飾演鋼琴家「唐薛利」。（CATCHPLAY提供）

以幽默詼諧描述種族、文化藩籬的電影《幸福綠皮書》，在第76屆金球獎頒獎典禮上拿下最佳影片（音樂與喜劇類）、最佳劇本與最佳男配角三項大獎，榮登最大贏家。二度入圍金球獎的馬赫夏拉阿里（MahershalaAli），以片中鋼琴家「唐薛利」一角演出優雅的獨特幽默感和身為60年代黑人的掙扎，更親自展現驚人琴藝。在今日頒獎典禮上，他說：「唐薛利的熱情啟發了我，而維果，你是非凡的銀幕夥伴，每天督促我，讓我完全沒有機會休息，但我很謝謝你，兄弟，我愛你。」

改編自真人實事的電影《幸福綠皮書》，描述60年代知名非裔美籍的黑人鋼琴家唐薛利（DonShirley），為前往保守的南方巡迴演出，而委託一位義裔美籍白人保鑣「大嘴東尼」隨行，兩人從因偏見而對彼此的歧視，到因了解而對彼此的尊重。導演以趣味橫生的詼諧手法來闡述這段打破種族、偏見與文化籓籬的故事，除獲獎不斷，更讓全美票房飆破10億台幣。導演彼得法拉利（PeterFarrelly）領獎致詞時說：「《幸福綠皮書》的故事很激勵我，給了我希望，我也想把這樣的希望分享給所有人，如果在60年代兩個膚色不同的人都能找到共通點，我們大家一定都可以，我們只需不要透過歧視來評論別人，每個人都該被平等的對待。」

改編自真實故事，身為編劇之一的「大嘴東尼」之子尼克瓦勒隆加（NickVallelonga）為劇本還原史實扮演重要角色，在領取最佳劇本獎項時說：「由馬赫夏拉來演出唐薛利，根本就是天才演天才，唐是一位一絲不苟、談吐文雅有很有教養的男士，非常關心我們的家庭，對我跟我弟都很好，他是我們家一輩子的摯友。」

電影講述在充滿種族偏見的背景下，一位知名黑人鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名白人保鑣東尼（維果莫天森飾）當司機，原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下對彼此的偏見，發展出一段超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。電影將於1月25日在台上映。

(中時 )