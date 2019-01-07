「高中生」安心亞嫩如楊冪！女神被誇演技派

2019年01月07日 19:54 中時 林淑娟

邱宇辰、安心亞、禾浩辰、邵翔慶功。（台視）

安心亞、禾浩辰劇中互動有趣。（台視）

由女神安心亞、禾浩辰主演的台視、三立新偶像劇《你有念大學嗎？》週日（6日）首播收視開紅盤，全體平均收視1.32，45至54歲女性收視高達2.43，兩人高中生扮相令觀眾驚豔，安心亞學生造型被說有點像楊冪，還被誇演技大爆發：「她是偶像劇演技派、被討債坐在地上獨白那段令人動容。」。好成績讓許久沒演週日偶像劇的安心亞與首度前進偶像劇的禾浩辰揚眉吐氣。

首播當晚安心亞、禾浩辰、邱宇辰、梅賢治、潘奕如、汪沛㼆、茵芙、吳品潔等演員陪粉絲一同看戲進行線上聊天室，網友稱讚《你》劇輕鬆流暢、節奏緊湊。禾浩辰除了學生時期「屁孩」模樣可愛，進入職場後，為了安心亞，一句「我扛」，霸氣形象令人印象深刻。

兩人的片頭舞蹈看來逗趣又很搭，不過禾浩辰坦言壓力很大：「接到通知時只有兩小時可練，我的舞蹈只比心亞少一點，我沒有舞蹈底子，擔心肢體不協調，曾有一度滿抗拒，後來知道舞蹈可放入角色個性，才大大鬆了口氣，因自由發揮空間多了，可把做不來的動作，調整成子浩專屬的元素在裡面。」

《你》劇首集收視最高段落在「安心亞、禾浩辰劇中出社會後首次相遇卻擦身而過」，第二高段則為「兩人高中時在學校針鋒相對、互相嗆聲」。安心亞、禾浩辰為戲下足了功夫，在觀看演出片段時，嚴格檢視自己的表演，調整成最完美方式呈現。禾浩辰誇讚：「大家表現得很好，後製剪接和音效很加分，覺得當時努力沒有白費。心亞在戲裡，可愛時很可愛，難過時我也被深深打動。看到網友們在聊天室裡滿滿留言，覺得很感動，非常期待下一集的播出。」

(中時 )