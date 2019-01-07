中山大學7系22生染水痘 校方寒假關閉宿舍

2019年01月07日 20:03 中時電子報 林郁庭

圖為去年7月，中山大學宿舍進行清潔工作示意圖。（翻攝自國立中山大學學生宿舍服務中心 臉書）

高雄市政府衛生局於去年12月14日接獲中山大學的水痘群聚事件，至今年1月4日，共有7系8班22名學生發病。因應寒假來臨，為阻斷此波水痘交叉感染，校方決議於寒假期間1月13日至2月11日全面關閉學生宿舍，衛生局7日表示尊重校方決議。衛生局要求校方，對655名接觸者進行健康監測，直至2月15日無新增病例，才解除防疫警報。

因為水痘群聚狀況，國立中山大學宿舍發出緊急通知，自13日開始到2月12日將全面關閉。臉書「中山大學學生宿舍服務中心」專頁，在今日發出緊急通知，因應高雄市政府衛生局要求，為有效杜絕水痘交互傳染，控制疫情，有效完成防疫工作，學生宿舍自108年1月13日14時起至2月12日08時止全面關閉。

寒假期間宿舍關閉公告

1、已完成108年寒假全期住宿申請者，仍請於1月13日14時前搬離宿舍，原已繳交之寒假住宿費全額退費。

2、108年寒假期間短期住宿，僅限無法返家之外籍生與僑生申請，本國籍同學一律不受理申請。

3、學生宿舍寒假關閉期間，僅開放指定區域供外籍學生及僑生集中住宿，其餘區域一律淨空消毒，以利控制疫情。

水痘防疫期間，請同學協助配合以上措施。

「中山大學學生宿舍服務中心」也提醒，下個學期還有住宿的同學是不用淨空宿舍的，因為水痘群聚的關係，只需要人離開，所以要在寒假關閉宿舍。

(中時電子報)