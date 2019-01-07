曲艾玲、李蒨蓉揪團義賣 聯合20藝人做公益

李蒨蓉、曲艾玲號召藝人義賣做公益。（艾迪昇提供）

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歲末年終，不少藝人會捐出私藏好物出來做公益，經紀公司艾迪昇做愛心不落人後，旗下藝人曲艾玲、李蒨蓉、艾力克斯、Gigi、史丹利等20位藝人也特別整理了許多衣物、飾品，準備在1月12、13日在s.PlusRESTAURANT舉辦義賣活動，所有飾品50元起、服飾100元起，不只通通俗俗賣，這次也會將義賣所得捐予靖娟兒童安全文教基金會。

這一年一度的義賣，曲艾玲說：「就是號招藝人朋友們齊心協力一起出力幫助需要幫助的小朋友們，也希望義賣的衣服或飾品，可以讓喜歡的人穿上或戴上後更美麗。」

李蒨蓉也捐出不少物品，其中包含從威尼斯帶回來的羽毛面具跟洛杉磯帶回來的碗盤組合，她說：「羽毛面具是威尼斯特有的，曾帶著出席過一次活動，還記得那場活動時見到了米其林三星的主廚侯布雄，現場我很興奮的跑過去跟他拍照，後來今年八月他過世了，就覺得就別具紀念意義。」

另外她也捐出一套從L.A帶回來的碗盤組合：「因為搬新家時，看到碗盤上有一些鳥跟花代表豐收的感覺，很漂亮，平時都捨不得用，只有過年時才會拿出來用一次，記得當時買的時候還因為不放心空運，請朋友幫忙用海運運回來。」

此次義賣參與藝人共有：李翊君、曲艾玲、李蒨蓉、江宏恩、林嘉俐、Gigi、史丹利、林義傑、檢場、陳翊萱、林佳儀、袁艾菲、林美貞、謝麗金、潘若迪、蔣偉文、艾力克斯、王以路、張皓明、謝毅宏。

(中時 )

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