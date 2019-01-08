毒殺流浪貓狗引起公憤 縣府徹查

2019年01月08日 07:16 中時 陳可文

澎湖》2018年1月6日 澎湖 ▲何辜流浪狗天寒地凍，還面對惡毒殘殺的危險。（陳可文攝）

澎湖》2018年1月6日 澎湖 ▲澎湖縣家畜疾病防治所大聲呼籲切勿殘害流浪狗，違法嚴懲重罰。（陳可文攝）

喪心病狂虐殺流浪貓狗，近期澎湖縣湖西鄉及白沙鄉接連發現有不肖歹徒在路旁放置下毒的雞翅膀誘殺流浪貓狗，網路瘋傳引起公憤，縣府全面徹查緝凶。

天寒地凍的惡劣天氣，在外流浪的毛小孩已經生活很辛苦了，實在不了解為什麼還有歹毒心腸的惡人下狠手毒殺可憐的牠們。

澎湖網友緊急發布警告文，湖西鄉白坑村斜坡、湖西國中後方、尖山村至林投村路段等陸續發現有流浪貓狗死亡，就連田裡的野鳥及飼養的寵物也不幸遭受魚池之殃。

網友直指，這惡毒的人渣將雞翅棒沾滿了藍色粉末的老鼠藥放置在路旁的草叢中，流浪貓狗不疑有他搶食，結果口吐白沫、全身抽蓄、當場死亡。

網友指出，流浪貓狗何辜，倘若真有不當飼養，可以與飼主溝通或通知縣府捕狗驅離，為何下毒殘殺呢！

直言痛批，可惡缺德的惡人比畜生還畜生，研判相同手段應是同一人所為，要送他10隻藍色全雞，祝福下藥的畜生早日把自己毒死。

網友也傳授祕方，隨身攜帶一小包鹽巴，第一時間發現狗兒誤食出狀況，將些許鹽巴塞入狗兒口中，牠會反胃將食物催吐出來，爭取更多救命時間緊急送醫。

網路檢舉虐殺流浪貓狗的消息引起縣府關切，澎湖縣家畜疾病防治所已分別前往案發現場勘驗，除了清除殘餘的毒雞翅等，更將通報警方調閱路口監視器展開全面調查，務必盡速緝凶嚴懲重罰。

(中時 )