網友散播豬瘟防疫謠言農委會正式行文警局偵辦

臉書社團「不禮貌鄉民團」將網友SampoWu發文截圖，向農委會檢舉。（翻攝自「不禮貌鄉民團」臉書）

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針對日前有網友在臉書貼文指稱金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒一事是政府自導自演的不實訊息，農委會今（7）日正式對網友發文、轉貼不實謠言，行文台北市中正第二分局，協助依違反「社會秩序維護法」進行偵辦。依據社維法，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

網友SampoWu日前在臉書發文指出，去年底發現的金門海漂豬，泡過水卻沒有「澎皮」，「沒有魚去吃」，而且政府動員視察速度很像是「早就安排好的」，稱「感覺是有人為了選票拿來丟的…別再演戲把人們當笨蛋了！」質疑政府自導自演。

此番言論5日經臉書社團「不禮貌鄉民團」截圖向農委會檢舉，農委會當晚隨即發布新聞稿駁斥該不實訊息，並強烈譴責，今日更正式行文中正第二分局進行偵辦。防檢局副局長杜文珍表示，目前尚不知發文及轉貼該訊息臉書使用者身分，故請分局協助偵辦，希望制裁此種擾亂社會秩序、妨害防疫工作的行為。

農委會指出，該不實訊息，足以造成不特定多數人對非洲豬瘟防疫資訊的錯誤判斷，嚴重干擾防疫工作，更可能引發防疫漏洞，已構成違反社維法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」之處罰要件，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

農委會表示，不實的言論與指控，不僅完全違反事實，也嚴重打擊全體防疫人員的努力，呼籲國人共同抵制這種造謠的行為，持續配合政府的防疫作為，以確保台灣養豬產業福祉。

(中時 )

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