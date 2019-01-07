雷洪、馬國畢變身「牛魔王」父子 阿翔成了控制哥

2019年01月07日 20:28 中時 林淑娟

雷洪、馬國畢、謝忻變身牛魔王一家三口。（民視）

阿翔、蔡佳麟、浩子、張文綺。（民視）

浩子、阿翔、蔡佳麟、郭婷筠。（民視）

浩子、阿翔。（民視）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》今年推出爆笑歌舞喜劇《嬉遊記》，7日藝人雷洪化身「牛魔王」，率領浩子、阿翔、郭婷筠、蔡佳麟、張文綺、謝忻、馬國畢、錢君仲、郭亞棠、安妮、謝京穎、羅子惟等人穿上專人打造華麗的服裝，進棚錄製歌中劇，「牛魔王」一出場威風凜凜，旁人幾乎認不出來。雷洪表示，以前拍過古裝戲，這次還當起造型顧問，讓自己的造型更加出色。

浩子飾演軟弱怕事的「唐三藏」，造型上也讓老師吃足苦頭，因為想幫他剃光頭但考量對方是偶像就不動刀，一旁的阿翔吐槽說：「老師真的不用認為他是偶像，儘管動手！」阿翔飾演古靈精怪的「孫悟空」，但仍改不了「控制哥」的封號，拍短劇還是忍不住要cue全場。

飾演牛魔王太太「鐵扇公主」的謝忻，很得意自己的造型，卻被飾演牛魔王兒子的馬國畢虧說：「妳是青蛇吧？」馬國畢笑說看到雷洪真的會怕他，氣場超強。

一身粉紅豬打扮的郭婷筠遭現場封為「最萌教豬」，阿翔看完笑說：「剛好董哥（董至成）不在，不然豬八戒的角色不是妳當！」郭婷筠笑回「感謝董哥承讓」，她很開心可以在豬年扮成豬，認為這是好彩頭，期許豬年大發大紫。此外，蔡佳麟扮成忠厚憨直的「沙悟淨」，張文綺飾演唐三藏的「白馬」，兩人出場都載歌載舞，笑果十足。

(中時 )