望塵莫及 美單款F35年產超過陸所有戰機年產總和

2019年01月07日 20:36 中時電子報 盧伯華

洛馬公司2018生產F-35達標

生產美國F-35第5代隱形戰機的洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公司最近發表了戰機的生產成果與今年生產計劃數字，讓陸媒感嘆軍事強國絕非一蹴可幾，以洛馬一家公司單款尖端戰機的年產量，就高於大陸所有型號戰機年產總和，這種軍工產能的差距令其他國家難以望其項背。

《新浪軍事》一則冷靜客觀的報導指出，大陸經濟水準快速提升，軍事科技亦邁向世界一流水準，絕大多數人民為此自豪甚至驕傲。但是，媒體們念茲在茲的軍事超級大國亦未停下腳步等著中國超越他，相反的是，美國正以一種可怕的速度持續發展其軍事力量。

報導指出，洛克希德馬丁公司在給媒體的年度報告指出，該公司完成2018年的F-35戰鬥機生產目標，總共向美國軍方和他國交付了91架F-35戰機，同時也展示了該公司F-35戰機全速生產的能力。

洛馬公司表示，91架F-35當中有54架交付美軍，37架交付海外用戶（21架交給盟國，16架賣其他軍售對象）。這是完成生產指標的第2年，比前一年2017年產量上升40%，相比F-35全面產量首年(2016)則已經翻倍。2019年洛馬公司F-35生產指標預估為130架以上，這表示其生產線已能全速生產，隨時可以滿足全球客戶日益增長的需求。

剛下生產線的F-35A隱形戰機，在2020年前，其售價將壓在每架8000萬美元以下。（圖／洛馬公司）

據大陸公開的資料顯示，2018年共軍新裝備的各式戰機，總數約在一百架有餘，其中以殲-16與殲-10C為主，加上部份改型殲-11B，以及約50餘架的教練機與購自俄羅斯的10架蘇-35戰機。這個數目雖比去年洛馬公司F-35的91架多，但今年美中貿易戰導致經濟情勢不明，共軍裝備戰機總數能否趕上F-35今年的產量130架以上，仍在未定之天。

報導指出，目前每一架F-35A的飛離單價目前被控制在了8920萬美元左右，這個價格與中共向俄羅斯購買蘇-35戰機的單價相當。而到2020年前，F35A單價會被控制在8000萬美元，這將進一步擴大它的優勢。

該公司F-35項目負責人葛列格．烏默(Greg Ulmer)表示，洛馬公司增加產量、降低成本，還縮短了生產時間，提高了品質並按時交貨。目前為止，洛馬一共交付了355架F-35，分別在10個國家的部隊裡服役，累計飛行小時數超過了17萬5千小時，其中有相當部份已開始進入作戰行動。

《新浪軍事》的報導附帶指出，最近一篇大陸某飛機製造廠高調公布的一篇「官式八股」文章中，特別突出該飛機廠工人「常常每天加班至第二天淩晨2、3點鐘、甚至通宵」以及「不顧上年幼的孩子，只能把年僅9歲的二子送到託管班」等等事蹟，兩相對比，讓人不禁要問，為何美國人的F-35製造的如此輕鬆？美國究竟還有多少東西值得學習借鑒？

報導認為，F-35是目前世界上性能最先進的新一代戰鬥機，換句話說，這種世界頂尖戰鬥機，美國人一年現在能產91架，而在明年他們要產130架以上，這也正是美國驚人工業體系的體現。而且一年百餘架頂級隱身戰鬥機，不僅意味著洛馬能組裝下線100架，還代表著一年能產出100具世界最先進的APG-81機載有源相控陣雷達雷達，以及100具世界現役推力最大的F-135軍用發動機以及相關配套各型零部件、武器、人員使用和售後培訓上的到位與落實。相比之下，中國大陸目前顯然做不到類似水準，這也是以後要追趕的方向。

(中時電子報)