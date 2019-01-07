2019上半年旅遊攻略大公開！唐綺陽要開講星座旅遊運勢啦

2019年01月07日 20:52 中時 何書青

易遊網整理出2019上半年旅遊推薦攻略。（易遊網提供）

3至4月為日本賞櫻季，每年此時都吸引大批台灣遊客前往賞花。（易遊網提供）

「追極光」是許多人心中必完成的夢想清單。（易遊網提供）

出國旅遊也講運勢，易遊網發布2019上半年旅遊推薦攻略，並祭出新招吸客，邀來星座大師唐綺陽首度與旅遊業合作，在明晚（8日）9點於「唐綺陽占星幫」臉書粉絲團解析2019上半年海外旅遊運勢，並舉辦留言抽獎活動、送出日本東北雙人遊的大獎；此外，1月16日至2月15日止，易遊網[email protected]也將獨家發送唐老師的旅遊運勢解析及12星座小叮嚀。

春季旅遊攻略裡，少不了必去的賞花行程。短程旅遊來說，台灣人熱愛去日本賞櫻，3至4月為日本賞櫻季，易遊網表示，此時機票平均為1.2萬，但今年日本黃金週有10連休（4月27日至5月6日），日本飯店房價通常會調漲、也易滿房，想赴日賞櫻的民眾及早訂房為佳。

上半年還剩下4個連續假期，搭配請假最多可休到9天，因此也是安排長程旅遊的好機會。長程旅遊也有迷人花海可賞，被歐洲人稱「魔幻之花」的鬱金香花每年4至5月正值花季，總是吸引各地遊客朝聖，以荷蘭和土耳其最著名，而荷蘭阿姆斯特丹的平均含稅票價較土耳其伊斯坦堡便宜5千元左右，是相對便宜的目的地。

另外，法國最浪漫的紫海印象，就是普羅旺斯6月份開始展開的薰衣草季，每年花開之際，巴黎機票票價也較高，直飛航班平均票價落於4萬左右，如有預算考量的旅客，選擇轉機票價最高可省萬元。

「追極光」是許多人一生必完成的夢想清單，除了路途遙遠的挪威、芬蘭外，加拿大黃刀鎮堪稱是看到極光機率最高的地方，1月到4月是追極光的最佳月份，若從溫哥華進出，票價平均約落在2萬5左右，且台灣就有直飛航班，單程飛行時間只要10至12小時，相較於需轉機的北歐國家來說，可省下5至10小時的交通時間。

以各國特殊節日或慶典活動來計畫旅遊，也能讓行程更好玩。像是每3年舉行1次的「日本瀨戶內國際藝術節」於4月26日舉行，遊客可以到瀨戶內海上各個島嶼來趟跳島之旅，感受不同的風情與魅力，是經典的旅遊玩法，其中有南瓜裝置藝術的「直島」，更是草間彌生迷的必訪的觀光熱點。

1月31日至2月11日的北海道「札幌雪祭」、4月13日日本最早的煙火沖繩「琉球海炎祭」等，也是備受注目的慶典活動；4月12日至4月15日於曼谷、清邁等地舉行的潑水節，是泰國最著名的慶典，而此段時間也是泰國最熱的時候，除了感受異國熱鬧有趣的祈福活動，也可在炎熱天氣中沁涼一番。

長程國家推薦可以造訪世界3大嘉年華，華麗的遊行和熱情的表演都令人目不轉睛，包含法國尼斯嘉年華有比房子還高的大型人偶、人人穿戴華麗面具和浮誇造型的威尼斯面具節，還有巴西嘉年華的熱情盛大森巴舞遊行，皆在2至3月陸續展開。

(中時 )