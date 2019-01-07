沒年終發薪也跳針 公司歲末這張公告讓人好傻眼

2019年01月07日 20:40 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

農曆過年即將來到，民眾都期待領年終，但有一名網友她公司不但沒有發年終，薪水還要等過年後才能拿到，公司還很貼心的「體恤員工開放借支，上限1萬五元整」，讓她相當傻眼，網友怨「要怎麼過年啦X！」。

公司公告。(翻攝自爆怨公社)

一名女網友在臉書《爆怨公社》放上自家公司公告，公告內容寫著，「因連續假期影響，2月5日薪資來不及計算，所以01月薪資延後至2月12日發放」特此通知。公司還貼心體恤的公告「本公司因連續假期影響，為體恤員工顧開放員工借支，於1月25日提出，由各班統一內聯單請款，上限1萬五元整，於公司有借貸關係者不適用」。

公司這公告讓原PO相當傻眼，她怨：公司不但沒有給年終，發薪水還延後，到底要讓人怎麼過年，她不解的問「你欠我錢還要我先跟你借，有沒有問題啊」？

這篇公告讓網友看完也都傻眼，引起熱議，網友都好奇到底是哪一家公司會這樣，留言「這太扯了 ，過年期間一定會花大筆費用，公司竟然讓員工難過年」、「是我的薪水，居然還要跟老闆借」，也有人說「今年應該很多公司都這樣」，2號就開始放假，1天內要算完全公司薪水很難辦，不過有專業的網友建議，「可以向財務部門反映，既然算不出來，那就不要算，應該先核發最低薪資，其餘年後慢慢算再補上。

網友也提醒，延遲發薪，若經勞工檢舉，行政罰款少則兩萬多則30萬，應該進行勞資會議(公司沒有固定舉辦勞資會議也是違法)，協調發薪事宜。」

(中時電子報)