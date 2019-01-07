UBA》審判委員會駁回高師覆議 重賽0.73秒

2019年01月07日 20:55 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

107學年UBA大專籃球聯賽最後一階段預賽，在4日國立體大對高雄師大的比賽出現爭議判決，大專體總審判委員會今天再度召開會議，最終決定駁回高師大的覆議，這場比賽的0.73秒也要重賽，將擇日安排地點時間。

這場比賽第4節最後18.1秒高師大莊博強罰球線前拋投破網，助隊53：52領先，國體大教頭桑茂森向裁判、紀錄台抗議高師大24秒投籃時限違例，但未被受理，國體大續攻，楊盛硯底線切入不進，剩0.7秒國體大犯規，理應由高師大執行兩罰。

這時比賽突然暫停，3名執法裁判與臨場委員研議後，決定看錄影帶重播，認定高師大莊博強確實是在24秒時後才出手，2分不但被沒收、球隊回到51：52落後，且進攻權歸國體大，等於稍早國體大楊盛硯切入不進、隊友犯規的play都不算數，國體大不但重取球權，進攻時間更由18.1秒點增為19.7秒，高師大教頭徐耀輝不服抗議，但裁判及臨場委員維持原判，高師大只能接受。

球權失而復得的國體大帶著1分領先重新進攻，高師大在剩18.4秒採犯規戰術，把國體大關達祐送上罰球線，他2罰2中，54：51領先3分，高師大反撲，剩13.2秒楊台安切入左手鉤射不中，終場前11.8秒高師大先對陳維倫犯規，徐耀輝教練再向紀錄台要求依循先前國體大之例，也重看帶子，確定前一波高師大的攻勢，裁判及臨場委員同意，但看完後維持原判，還11.8秒陳維倫2罰2中，56：51，落後5分的高師大最後一擊無功。

賽後高師大教頭徐耀輝提出申訴，第一次抗議成立，大專體總針對第一次申訴進行審議，不過徐耀輝後來又提出第二次申訴，按照規定，今天的會議只能審議原有的申訴，因此駁回高師大第二次覆議。

為了這次爭議判決，先前已經開過一次技術委員會議，今天則是審判委員會役，技術委員會列席說明決議事項，今天的審判委員會上，技術委員會召集人陳慕聰也承認有瑕疵會接受指教，不過針對高師大提出的第一次申訴討論之後，審判委員決定該役0.73秒要重賽，且比數回到國體大52：51領先，當時國體大犯規，要由高師大執行2罰後再賽完最後0.73秒。

由於近日是各大學期末考期間，接下來還有寒假、農曆年假期，加上重賽必須當時場上五人、裁判等都是原班人馬，為了公平起見，大專體總會和兩校討論過後定出比賽時間，地點也以當初的比賽場地輔仁大學中美堂優先。

(中時電子報)