黃心芸獻藝中提琴開趴

2019年01月07日 21:18 中時 趙靜瑜

台灣第一位在慕尼黑中提琴國際大賽首獎得主黃心芸多年來旅居美國教學演奏，但不忘返台舉行音樂會，月底也將展開第三屆黃心芸中提琴音樂節，為喜愛中提琴音樂的年輕學子充電。

黃心芸表示，一個音樂節要成功，單靠她一個人是不夠的，「很多台灣的中提琴家都願意促成這件事，是成功的關鍵。台灣的中提琴學子普遍程度都不錯，透過這個機會也能夠一起交流。」黃心芸說，她很樂意回台灣開這樣一個「中提琴音樂趴」，跟喜愛中提琴音樂的朋友們一起玩音樂。

黃心芸14歲就前往英國曼紐因音樂院就讀，後來到費城寇蒂斯音樂院與紐約茱莉亞音樂院畢業，1993年拿到慕尼黑國際音樂大賽中提琴首獎；日本文化村音樂廳大獎。1988年，她也是萊諾特堤斯國際大賽最年輕的金牌得主。目前除了弦樂四重奏演出之外，也任教於寇帝斯音樂院與茱莉亞音樂院。

黃心芸說，「中提琴協奏曲目不多，我又不想一直演奏重複的曲目，總希望每次回台灣，可以帶台灣樂壇一些新的音樂。」

黃心芸說，去年她在網路上聽見土耳其作曲家塞依宮(AhmetAdnanSaygun)的《中提琴協奏曲》，是一首「非常浪漫，非常好聽，聽了還會想馬上再聽一次的那種好聽。」歷經樂譜難尋，終於找到授權的過程，這首中提琴協奏曲得以首度在台灣「現聲」。

黃心芸說，作曲家塞依宮之於土耳其，地位就像是西貝流士之於芬蘭，巴爾托克之於匈牙利，等於是開創古典音樂的先鋒，「他年輕時在法國讀書，拿到一些獎，就留在法國、德國創作，後來土耳其把他請回來，將西方音樂介紹給土耳其，等於是土耳其現代音樂的前鋒。」

塞依宮一度離開土耳其，跟著巴爾托克去採集，土耳其第一部歌劇《厄茲索伊》就是由他創作，他的音樂融入了西方古典主義的創作手法和土耳其民間音樂傳統，包括重要的「木卡姆」，這首《中提琴協奏曲》就將各種土耳其木卡姆調式音階和西方教會調式相融合，成就了一種獨特優雅的異國情調。

黃心芸與國台交音樂會將於1月11日台中國家歌劇院大劇院，12日在嘉義市政府文化局音樂廳演出，指揮是恩里科．馬可尼(EnricoMarconi)，其他曲目還包括尼爾森《赫利俄斯序曲》與西貝流士《D大調第二號交響曲》。

(中時 )