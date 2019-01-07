女神卡卡鞠躬燦笑露事業 金球紅毯搶當冰雪女王

2019年01月07日 21:37 中時 陳張眾

女神卡卡頂著一頭新染的棉花糖髮色現身，以呼應身上的冰藍色VALENTINO訂製禮服。（VALENTINO提供）

英國女星艾蜜莉布朗身著AlexanderMcQueen銀色禮服亮相，整體仙氣十足。（翻攝自AlexanderMcQueen官方IG帳號）

年僅24歲的瑟夏羅南，本屆以頒獎人角色出席，她選穿飾滿銀色細節綴飾的GUCCI深V禮服，釋放不同以往的性感樣貌。（翻攝自GUCCI官方IG帳號）

問鼎電視影集最佳女配角的女星譚蒂紐頓，身著MichaelKorsCollection訂製款銀色鏡面刺繡禮服步上紅毯，腰間鏤空細節充分凸顯出她的姣好身材。（MICHAELKORS提供）

同樣擔任頒獎人的茱莉安摩爾，全白GIVENCHY高訂禮服令人眼睛為之一亮。（GIVENCHY提供）

一年一度的金球獎今於洛杉磯登場，對比去年紅毯上為聲援「＃MeToo」反性侵運動所發起的「黑色風暴」，今年女星都搬出開家本領應戰，並紛紛應景穿上淺藍、銀白等冬日色調，搶奪紅毯「冰雪女王」寶座。

因電影《一個巨星的誕生》入圍最佳劇情片女主角的女神卡卡（LadyGaga），即頂著一頭新染的棉花糖髮色現身，以呼應身上的冰藍色VALENTINO訂製禮服。於背板前拍照時，她也大方擺出彎腰姿勢，展示頸上獨一無二的TiffanyAurora鑽石項鍊，再配合臉上露出的燦爛笑容，彷彿站穩優勝者王位。

英國女星艾蜜莉布朗（EmilyBlunt）則以一襲AlexanderMcQueen銀色禮服亮相，仿中世紀繪畫的花卉、馬匹、天鵝和太陽等符號，化身若隱若現的蕾絲禮服，不對稱的裙擺為整體更添仙氣。以《西方極樂園》問鼎電視影集最佳女配角的女星譚蒂紐頓（ThandieNewton），身著MichaelKorsCollection訂製款銀色鏡面刺繡禮服步上紅毯，腰間鏤空細節，充分凸顯出她的姣好身材。

年僅24歲的瑟夏羅南（SaoirseRonan），本屆以頒獎人角色出席，她選穿飾滿銀色細節綴飾的GUCCI深V禮服，釋放不同以往的性感樣貌。同樣擔任頒獎人的茱莉安摩爾（JulianneMoore），全白GIVENCHY高訂禮服令人眼睛為之一亮，背後隱藏的蝴蝶結裝飾，亦意外成為造型的驚喜細節。

(中時 )