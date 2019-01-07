高雄發大財！全國首創「高雄幣」錢進得來

2019年01月07日 21:40 中時 柯宗緯

六合夜市木瓜牛奶攤商擺放高市長韓國瑜、前總統馬英九人形立牌，盼吸引遊客目光。（柯宗緯攝）

六合夜市木瓜牛奶攤商擺放高市長韓國瑜、前總統馬英九人形立牌，盼吸引遊客目光。（柯宗緯攝）

高雄發大財全國首創「高雄幣」！大高雄觀光商圈總會搶搭韓流經濟，18日順勢發行區域性商圈金融貨幣「高雄幣」，首波試辦選定六合、光華及南華等3大商圈百家業者，透過APP累積消費回饋，把錢留在高雄，促進財源滾滾，並邀市長韓國瑜到六合夜市示範推廣。

大高雄市觀光商圈總會理事長劉昭智指出，高雄幣為前立委陳其邁兢選市長拋出的想法，去年正式與中華金融科技研究學會理事長、前立法院院長王金平拍板合作，透過高雄幣發展更便利的一指消費。

劉昭智說明，18日高雄幣APP將上線，名稱尚未確定，使用方式為透過現金、行動支付後，將消費金額累積在APP，由店家自行決定讓利多少，最高回饋沒有上限，消費者可再到合作商圈使用「高雄幣」消費，落實循環經濟概念。

他表示，高雄幣只能高雄消費，由店家自行掌控利潤，第一階段試辦，由六合夜市、光華夜市及南華商圈開跑，已有100家業者響應，未來希望擴及大高雄27個商圈，並結合百貨業者，刺激消費提振觀光。

高市觀光局長潘恒旭指出，高雄幣概念來自區塊鏈，「不是誰與誰的專利」，一定要整合夜市、商圈及鄰近店家，越多人使用普及及消費，越容易成功，吃喝玩樂一把罩，高市觀光局也有意成立1個部門，專門推行高雄幣。

高市府經發局代理局長高鎮遠表示，「高雄幣」是蠻新的概念，具有高度話題性，透過虛擬貨幣方式，可望帶來人流、金流。市府先前已補助50萬元給大高雄商圈總會協助推廣行銷。

(中時 )