女網友8次考照都失敗 網崩潰：求你這輩子別開車

女網友分享她8次考照都失敗的慘痛經驗，讓網友看完跪求她「這輩子別開車上街」。(圖片來源:Pixabay)

友善列印
中時電子報

有些人，註定不該開車上街!香港一名女網友，在臉書自爆自己考了8次汽車駕照都失敗，原因有筆試沒過、沒打方向燈、轉彎撞上分隔島等，但她竟透露還想再接再勵，讓網友趕緊勸阻她，表示「當我求你，你這輩子都別再開車」。

這名女網友在臉書粉絲專頁「CUHK Secrets」發文表示，她已經第8次考汽車駕照失敗了，而失敗的理由也千百種，第一次是因為筆試當天才看書所以沒過，之後路試失敗原因則是超速、沒有打方向燈、轉彎撞上分隔島等。

女網友表示，最近一次失敗的原因，則是因為她在斜坡起步時，忘記先踩油門再放手煞車，害車子「倒退嚕」後考官緊急踩下剎車。後來，她行經一紅綠燈時遇到黃燈，她便加速打算衝過去，沒想到在過路口時卻變成了紅燈，讓考官只好又緊急踩剎車。

最後她正常的開在路上時，卻從旁邊突然衝出一路人，讓她嚇到「腦筋一片空白完全反應不過來，只能一直尖叫」，最後考官便以基於公眾安全考量，終止考試並要求她停靠路旁，由考官載她回考場。

女網友表示，當考官載她回考場時，考場內的其他考生、場務員等人見狀都笑了，她無奈表示「我也不知道為甚麼會這樣，連教練都請我找第二個教練教，覺得我被上天針對了」，並詢問網友「怎麼辦，我要不要再認真考下一次」。

網友見她還想著再考一次駕照，急忙勸阻表示「開車多少都要靠智商跟天份，可惜你兩樣都沒有」、「樓主你放棄考照，為眾生也好，為妳自己與妳心愛的人也好」，更有人搞笑留言「有時候拯救世界不必像是超人、蜘蛛人、美國隊長等，世界上少一個馬路炸彈就是功德圓滿了」，也有人同情考官，表示「考官真的是世界上最危險的工作」。

(中時電子報)

沒年終發薪也跳針 公司歲末這張… 缺錢白牌車司機殺人劫財 勒斃富…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。