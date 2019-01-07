女網友8次考照都失敗 網崩潰：求你這輩子別開車

2019年01月07日 21:31 中時電子報 柯毓庭

有些人，註定不該開車上街!香港一名女網友，在臉書自爆自己考了8次汽車駕照都失敗，原因有筆試沒過、沒打方向燈、轉彎撞上分隔島等，但她竟透露還想再接再勵，讓網友趕緊勸阻她，表示「當我求你，你這輩子都別再開車」。

這名女網友在臉書粉絲專頁「CUHK Secrets」發文表示，她已經第8次考汽車駕照失敗了，而失敗的理由也千百種，第一次是因為筆試當天才看書所以沒過，之後路試失敗原因則是超速、沒有打方向燈、轉彎撞上分隔島等。

女網友表示，最近一次失敗的原因，則是因為她在斜坡起步時，忘記先踩油門再放手煞車，害車子「倒退嚕」後考官緊急踩下剎車。後來，她行經一紅綠燈時遇到黃燈，她便加速打算衝過去，沒想到在過路口時卻變成了紅燈，讓考官只好又緊急踩剎車。

最後她正常的開在路上時，卻從旁邊突然衝出一路人，讓她嚇到「腦筋一片空白完全反應不過來，只能一直尖叫」，最後考官便以基於公眾安全考量，終止考試並要求她停靠路旁，由考官載她回考場。

女網友表示，當考官載她回考場時，考場內的其他考生、場務員等人見狀都笑了，她無奈表示「我也不知道為甚麼會這樣，連教練都請我找第二個教練教，覺得我被上天針對了」，並詢問網友「怎麼辦，我要不要再認真考下一次」。

網友見她還想著再考一次駕照，急忙勸阻表示「開車多少都要靠智商跟天份，可惜你兩樣都沒有」、「樓主你放棄考照，為眾生也好，為妳自己與妳心愛的人也好」，更有人搞笑留言「有時候拯救世界不必像是超人、蜘蛛人、美國隊長等，世界上少一個馬路炸彈就是功德圓滿了」，也有人同情考官，表示「考官真的是世界上最危險的工作」。

(中時電子報)