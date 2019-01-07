還記得「雙冬姊妹花」、「帥哥綜藝團」嗎？《同學會》再合體

「帥哥綜藝團」再度合體。（華視）

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中時
紅孩兒合體。（華視）
雙冬姐妹花曹蘭、姚黛瑋。（華視）

華視全新綜藝節目《超級同學會》即將與下週六晚間8點首播，許多觀眾記憶中經典的綜藝Ａ咖團體「雙冬姐妹花」、「紅孩兒」、「帥哥綜藝團」數十年後再度合體，主持人黃子佼、卜學亮加上劉爾金、宋少卿組成的『帥哥綜藝團』今年剛好是成軍30年紀念。三組團體在節目上大聊往事、互爆當年糗事。

黃子佼表示，才第一集就邀請到那麼多好友上節目非常開心，真的像是同學會一樣，還說乾脆開桌火鍋大家邊嗑火鍋邊吃，可能會聊到錄影超時。

「帥哥綜藝團」黃子佼、卜學亮更趁機爆料「大哥」宋少卿的陳年八卦，說他常常演出前無故消失，黃子佼表示：「當年沒有手機還沒有，是BBCALL的年代，大家都不知道大哥到底要不要來表演，常常排練到覺得他不會出現，都把他台詞改掉後，上台前又突然出現！」卜學亮更加碼：「大哥的身段軟，用千奇百怪的理由出現道個歉，讓我們哭笑不得！現在想起覺得瞎！」

黃子佼原本預計金鐘獎要邀請四人合體演出重現經典，但也因他們各自工作忙碌無法湊齊，而在《超級同學會》又讓成軍30年的四人重新合體，覺得十分感動，四人即興演出也依然默契十足。

而由當年紅極一時的「紅孩兒」馬國賢、湯俊霈、張克帆、王海輪，節目合體也特別帶來當年大紅大紫的經典歌曲〈閃亮的心永遠愛你〉，四位近半百的中年男子已經近20年沒唱跳，哀嚎「快跳不動了」，但是當音樂一下，還是隨即跟著音樂起舞，讓女來賓曹蘭、姚黛瑋大喊：「依然超帥！」

曹蘭、姚黛瑋當年在《鑽石舞台》以「雙冬姐妹花」，兩人重新演繹經典「快樂檳榔姐妹花」橋段時，兩人依舊一搭一唱默契一百分。讓來賓們都大呼超懷念！

華視全新綜藝節目《超級同學會》將再現當年最夯的綜藝哏，包括《好彩頭》的估價猜題、《超級星期天》的超級比一比、《百戰百勝》的各種戶外遊戲、以及《Power星期天》的躲貓貓、恐怖箱之外的，更有《超級同學會》LIVEBAND規格的高質感歌唱元素帶給觀眾。經典之外，更有嶄新的綜藝橋段，讓觀眾在週末夜晚有笑不停的綜藝體驗。

(中時 )

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