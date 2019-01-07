美媒：習近平不放棄對台武統 試探美防衛底線

2019年01月07日 21:50 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網7日報導，大陸領導人習近平2019開年第2天發表「和平統一、一國兩制」的對台講話，不僅在台灣引發極大反應，國際媒體也做了大幅報導，一些評論認為，習近平「不承諾放棄使用武力」的說法，顯示大陸「武統」台灣的可能性增加。

不過有學者說，習近平講話的內容、時機和對象都涉及美國因素，在美國不會放棄對台灣安全保證的情況下，大陸對台動武的可能性不高。

德州聖湯瑪斯大學國際研究中心政治學助理教授兼代理系主任葉耀元在接受美國之音採訪時說，習近平發表這篇講話的時機有兩個重要背景的考慮：台灣內部情勢的變化與國際環境下美陸關係的現狀。

葉耀元說，對於前者，大陸認為國民黨在最近台灣「九合一」地方選舉中勝出，這種政治的情勢變化傳遞出台灣人民可能「願意與中國親善」的訊息，因此北京要把握機會「乘勝追擊」，說服台灣人民「統一是比較好的選項」；至於後者，大陸也想在目前美陸關係緊繃的情況下，「挑戰」美國對台灣的安全保障「到底有多緊密」。

他說，川普的一些作為，像是宣布自敘利亞撤軍，都顯示美國不願意繼續扮演全球警察角色，對大陸來說，這「是不是代表美國也會從南韓撤兵？美國對台灣的安全保障也會降低？他（習近平）也想把這個訊息傳遞出去，看看美國方面的反應會怎麼樣。」

葉耀元說，實際情況是川普政府對大陸的看法，已經從過去的「合作者」變成如今的「挑戰者」，因此美國更不會放棄台灣作為守住第一島鏈重要角色的地位。

他說，美國「理論上不會放棄對台灣的安全保證，因為如果兩岸真的統一，或中國不管用什麼方式去占領台灣，這對美國會造成安全疑慮。當台灣被中國控制之後，它就可以直接東進進入太平洋，對美國造成安全上的疑慮。」

正因為如此，對於一些輿論和分析說，習近平在對台講話中提到「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，這顯示出北京對統一的急迫感，以及大陸「武統」台灣的可能性大為增加，葉耀元也不這麼認為。

他說，「武統不是在挑戰台灣，而是在挑戰美國，是在試探美國的防衛底線到什麼程度」，如果武統成為「進行式」，那麼以大陸的實力而言，「它絕對不可能願意跟美國不惜一戰，因為這對中國來說很可能就是滅國的開始」，所以武統的「可能性非常低」，它只會被當成一個名詞用來恫嚇台灣人民，而不會是一個統一的選項。

據美國之音報導，美國內華達州大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩也認為，大陸「立刻武統」台灣的可能性不高。

王宏恩透過電郵告訴美國之音，習近平的說法只是「微加大力度」，順著台灣地方選舉的結果走，習近平提到不同層級全方位交流，就是想「繞過」台北與總統府、海協會及陸委會，「由地方包圍中央的方式進行交流」，因此即使北京有別的意圖，應該也會等到2020年台灣總統選舉的結果出來再決定也不遲。

他說，大陸在這次台灣選舉前一反常態沒有以軍機繞台，「其實也反面證實了中國了解用武力威脅台灣選舉會得不到想要的結果。」王宏恩認為，美國對台灣的一系列作為，包括多項友台法案、對台軍售，以及美國在台協會在台北啟用的新館等支持台灣的動作「一直沒有停過」，不過「會持續到什麼程度，以及力道有多大，還是要看中美貿易戰的後續。」

聖湯瑪斯大學的葉耀元教授則認為，美國可以從兩方面加強與台灣的關係，一個是以美台聯合軍演給台灣「打強心針」，表示美國願意與台灣聯手抵抗大陸的軍事威脅；另一個方式就是落實《台灣旅行法》，允許台灣高層官員如副總統或國防部長到美國訪問，與美國官員交流會談，讓台灣人民確實感受到美國的確是力挺台灣。

在習近平發表「一國兩制、和平統一」的講話後，台灣蔡英文總統當天即在總統府舉行記者會做出回應，表明台灣「絕不會接受一國兩制」。她說，「絕大多數台灣民意，也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。」

(中時 )