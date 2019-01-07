首席化身YouTuber何君恆推廣中提琴音樂

2019年01月07日 22:55 中時 趙靜瑜

中提琴比小提琴大一些，音色渾厚，沉著，帶點鼻音，雖然跟小提琴的演奏方式一樣，但中提琴的音響聽起來和小提琴完全不同，沒有中提琴這個「黏著劑」，弦樂和聲音樂就不完整。但也因為不比小提琴耀眼，中提琴很容易被忽略，台北市立交響樂團中提琴首席何君恆就開了「中提琴頻道All about Viola!」透過拍攝影片的方式推廣中提琴音樂。

何君恆說，每個樂器都有他自己的本分，中提琴的音色固然較為黯淡，但是對於室內樂的和聲需求來說，中提琴可說是「關鍵中音」，可以讓和弦色彩更為豐富。擔任北市交中提琴首席23年，何君恆表示中提琴無論演奏或是欣賞的都比較小眾，希望夠用影片吸引樂迷注意，進而愛上中提琴音樂。

何君恆表示，如果是以古典時期來說，中提琴還是以襯托主旋律為主或是伴奏的角色，但是到了貝多芬之後，中提琴的角色越來越重要，「不管是配角也好，主角也好、甚至是個長音也好都是非常重要的，因為你的聲部一定會被聽到。」

在頻道中，何君恆化身主持人，與來訪音樂家暢談中提琴音樂；他也會邀請音樂家做現場演出，希望用樂音吸引觀眾進一步了解中提琴音樂，「雖然也教書這麼多年，但拍攝時還是會猛吃螺絲，需要修剪。」何君恆平常風趣幽默，中提琴的笑話一籮筐，但是在拍攝影片的過程中他總是正襟危坐，「我擔心如果我一解放，大家就回不去我木訥寡言的一面了。」

(中時 )