日本企業致力推動膝關節疾病的再生醫療法

2019年01月07日 22:45 中時 黃菁菁

《日本經濟新聞》報導，日本的再生醫療開始進入商用化階段，日本企業相繼將再生醫療運用在隨高齡化引起的膝關節疾病上。郡是（gunze)在歐洲銷售促進軟骨再生的材料。OLYMPUS和中外製藥急於將培養出的軟骨使用法實用化。5個日本人當中有1人患膝關節疾病，若再生醫療法能普及並促進相關產業活絡的話，日本再生醫療有可能可領先全球。

再生醫療是指讓人體的組織和器官再生、恢復功能的技術，過去皮膚和心臟等再生醫療已實用化，日本每年約有5千名重度燒傷等患者，其中60件左右運用了再生醫療技術進行治療。日本經濟產業省預估，2030年全球再生醫療相關市場的規模將從2012年的2400億日圓擴大到超過20倍的5兆2千億日圓。

這次日本企業著眼於膝關節的疾病「變形性膝關節症」，日本國內光是潛在患者人數就有2500萬人，過去除了動手術裝人工關節之外，沒有其他根治的辦法，故1年約有症狀嚴重的8萬人接受手術治療。若患者人數多的病運用再生醫療的話，市場將一口氣擴大。

郡是1月起在歐洲販賣促進軟骨再生的纖維貼紙，可讓在手術中受傷的軟骨立體再生，日本2020年也將開始臨床治療實驗。OLYMPUS1月開始在日本國內進行培養患者的軟體後重新植入體內的治療實驗，2023年3月以前將申請治療許可。

中外製藥也與廣島市的TWOCELLS公司合作在日本國內進行最後階段的治療實驗，預定2021年將取得許可。旭化成2018年10月取得京都大學等的使用iPS細胞治療受傷軟體之權利。歐美的創投企業大多以銷售再生軟體為主，日本企業則致力於研究更多樣化的治療法。

(中時 )