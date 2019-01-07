CES未演先轟動　蘋果用巨型廣告嘲弄亞馬遜和谷歌

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美國消費性電子展（CES）8日在拉斯維加斯揭幕，向來不參加CES的蘋果，今年以一幅巨型廣告，強調蘋果致力保護用戶隱私，大大嘲弄亞馬遜和谷歌一番。

蘋果在拉斯維加斯會展中心旁的飯店外牆，豎立一幅約有13層樓高的巨型廣告，強調iPhone保護用戶隱私，打臉準備在CES大顯身手的亞馬遜和谷歌。

蘋果的廣告寫道：「iPhone裡的東西，只會留在iPhone。」（WhathappensonyouriPhone,staysonyouriPhone.）下方還附上蘋果的隱私政策網址連結。廣告標語一旁是iPhoneXS的背面。

蘋果的訊息很明確，就是我們不會販賣用戶的個資，但亞馬遜和谷歌利用使用者的數據，向用戶推銷商品。

CES是科技業的年度盛事，眾家業者無不藉此機會展示最新產品和技術。外界預期亞馬遜和谷歌今年將有極高的曝光率。兩大科技巨擘的合作夥伴，從電視到家電製造商，將展示內建亞馬遜語音助理Alexa和GoogleAssistant的各式裝置。

亞馬遜和谷歌先前都有洩露用戶個資的紀錄。亞馬遜Echo在2018年發生未經許可便錄下用戶私人對話，再將訊息外傳的事件，引發用戶擔心隱私受到侵犯。

此外，谷歌也遭媒體批露，社群網站Google＋的軟體漏洞造成5,200萬名用戶個資外洩。谷歌為了滅火最後決定將消費者版Google＋提前關閉。

蘋果除了藉由廣告表達對用戶隱私的重視外，也可能有防禦之意，因為蘋果的智慧音箱HomePod銷售量，不如GoogleHome或是AmazonEcho。

據研究機構Canalys去年11月公布的數據顯示，亞馬遜和谷歌在智慧音箱市場的市占率，分別為31.9％和29.8％，然而蘋果連前幾名都排不上。

(工商 )

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