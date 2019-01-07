13億擴大國旅暖冬遊補助方案 至本月底為止

2019年01月07日 22:39 中時 張理國

行政院今天聽取國發會「因應2019總體經濟變動政策規劃」報告，其中跨部會在促進國內旅遊方面，交通部表示將優化國內旅遊環境、推動2019小鎮漫遊年、擴大吸引重點十國旅客來台，並執行擴大國旅暖冬遊補助方案，至今年1月止，經費13億元，提振旅遊業景氣。

國發會指出，受到全球經貿成長動能減弱影響，預估台灣今年輸出成長率不如去年，內需將是驅動經濟成長主力。本方案就消費面與投資面，彙整經濟部、內政部、財政部、交通部、金管會、中央銀行等部會促進內需做法，期能提升經濟成長動能，同時引領國內產業與民眾生活朝數位轉型與低碳節能等目標邁進。

在消費面，報告指出，政府將透過租稅制度減輕民眾負擔，以增加可支配所得，提高國人消費能力；另積極促進國內旅遊、辦理大型活動、鼓勵購置節能低碳產品與透過租稅優惠增加消費誘因等措施，促進國內消費活絡。重點包括減輕民眾負擔的租稅措施，財政部調高綜合所得稅標準扣除額，調降綜合所得稅最高稅率，調整基本生活費、檢討薪資所得減除特定費用等減輕民眾負擔，以增加可支配所得、增加消費能力。

在促進國內旅遊方面，交通部表示將優化國內旅遊環境、推動2019小鎮漫遊年、擴大吸引重點十國旅客來台，並執行擴大國旅暖冬遊補助方案（至今年1月止，經費13億元），提振旅遊業景氣。

在辦理大型活動方面，經濟部、交通部積極爭取國際會議來台舉辦（如2019國際言語音聲學會世界大會、世界飛安高峰會）；經濟部吸引國外企業來台辦理企業會議及獎勵旅遊；並洽邀國外買主觀展採購（如2019年台北國際工具機展、台南台灣國際蘭展等），透過大型活動的舉辦，帶動國內外人士來台消費。

在鼓勵節能低碳消費方面，經濟部將透過補助企業、醫療機構汰換老舊電力設備，以及補助住宅與服務業用戶汰換低效能設備；並持續辦理民眾購置電動機車補助，藉以引領民眾生活朝節能低碳邁進。

透過租稅減免措施，增加消費誘因，如財政部針對電動汽、機車免徵貨物稅等提供消費稅的減免優惠，並調高外籍旅客購物現場小額退稅金額上限至4萬8千元等。

投資方面，內政部將加速推動都市更新及危老屋重建，以及加快興辦社會住宅；經濟部、金管會將強化對中小企業的財務支援；經濟部、財政部研議修正企業併購法以促進產業創新，國發會持續優化新創事業投資環境，經濟部、勞動部及國發會等相關單位亦將積極推動台商回台投資等措施，以激勵民間投資。

此外，公共建設投資是提振當前景氣與厚植未來成長潛力的重要動能，今年度整體公共建設計畫規模可達3927億元，較去年增7.7％。前瞻基礎建設方面，今年共編列1047億元，主要項目包括台鐵升級及改善東部服務、水與發展、加速綠能科學城建置、建設下世代科研與智慧學習環境、開發在地型產業園區。

國營事業投資方面，今年度預算投資2216.4億元，較去年增17.9％，包括電源開發及電力擴充、石油煉製及天然氣產能擴充，以及擴建供水設施等，對於帶動經濟成長、民間投資及改善民眾生活品質，均有助益。

(中時 )