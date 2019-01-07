庫德軍退出曼比季 小鎮將轉交敘利亞政府

2019年01月07日 22:42 中時電子報 江飛宇

在美國總統川普表示要將美軍從敘利亞徹離後，庫德族擔心土耳其將會殺向敘利亞北部的庫德控制區，於是他們決定主動退出曼比季(Manbij) 小鎮，而小鎮居民只盼家園別再成為戰場了。35歲的農業工程師阿里說：「我們厭倦了戰爭」

BBC報導，在敘利亞北部的曼比季，在敘利亞內戰爆發已來，各個參戰團體為奪取該鎮數度進行了激烈的戰鬥，小鎮的所有權也多數易手，所以大多數居民已經沒有什麼喜好偏向，只希望穩定和平。

2012年，北非的茉莉花革命聲浪出現，敘利亞反叛組織興起，他們驅逐了忠於總統巴沙爾．阿薩德的安全部隊，這是曼比季第一次改變陣營。

兩年後(2014年)，恐怖組織伊斯蘭武裝集團(IS)打敗敘利亞反叛軍，奪取了敘利亞北部大多數區域的控制權，也包括曼比季。

又過兩年(2016年)，該鎮被美軍、庫德軍和敘利亞民主力量(SDF,另一支反阿塞德的反叛軍)給奪得，成為美軍、庫德與SDF共管的局面。

現在，曼比季可能再次易手，因為土耳其將要攻打庫德軍地盤。

長期以來，土耳其政府一直威脅要對庫德民兵(YPG,人民保護部隊) 發動徹底的清除，安卡拉認為，YPG是庫德工人黨的延伸，而庫德工人黨在土耳其內部爭取自治三十年，土耳其不但視為內部分裂團體，並認為是恐怖組織,。終於在去年初，IS勢力消退到一定程度時，發動幼發拉底之盾行動，要攻打敘利亞、伊拉克北部的庫德勢力區，他們也成功奪下原先由庫德佔領的阿夫林(Afrin)。

然而，阿夫林以西30公里的曼比季有美軍駐守，頗令土耳其忌憚，因此土軍止於曼比季外圍。

但情況發生了變化，12月19日美國總統川普表示已戰勝伊斯蘭國，並宣布美國軍事人員將在100天內撤離敘利亞。這一決定令曼比季自衛隊感到意外，他們警告「美軍的撤出，將造成該地區的政治和軍事真空，並使當地人民處於敵對勢力的威脅下」。

土耳其總統雷艾爾段表示，他的部隊並不急於在曼比季開展行動，但是消息人士報告說，在曼比季附近已有土軍的蠢動，由土耳其支持的反叛軍正在增援外圍。

由於擔心遭到土耳其襲擊，曼比季自衛隊只能找敘利亞政府介入。12月28日，敘利亞表示，親政府的軍隊已進入該鎮。但事實證明他們還沒有到，敘部隊和盟軍仍留在南方。又有一說400名庫德守軍已從曼比季撤出，但居民表示，庫德人主導的曼比季自衛政府仍然牢牢掌握著該鎮。

曼比季的市集，仍有庫德軍安全巡邏隊在維持治安。(圖/美聯社)

農業工程師阿里對於現在主持曼比季的庫德政府頗有好感，他說：「現在這個政府給我們帶來了穩定，但如果他們無法繼續主持，或許與敘利亞政府的和平談判，是該鎮的最佳選擇。」

不過，也有些居民不喜歡庫德軍，他們期待土耳其支持的勢力進入，他們多半是曾經與庫德族敵對的阿拉伯人，也有些是阿賽德總統的堅定反抗者，曾經在敘利亞政府被起訴的罪犯，所以很擔心政府軍回來後會秋後算帳。

然而，大多數人只是想結束戰爭，所有居民現在焦急地等待外部力量決定該鎮的命運。

(中時電子報)