新春開運下午茶來啦！鹹、甜點吉祥又飽足

2019年01月07日 22:47 中時 何書青

「諸事大吉新春開運下午茶」鹹點主菜為脆皮燒豬腩搭配炭烤芥藍、鴻喜菇與芥末甘藷蓉。（台北君悅酒店提供）

西式下午茶也走東方文化的春節風，台北君悅酒店推出「諸事大吉新春開運下午茶」，由法籍點心房執行主廚博豊安（JulienPerrinet）率領廚藝團隊發揮巧思，將各式新年意象化身精巧甜點，並結合宴會廳西廚團隊依中式年菜發想的鹹點，讓下午茶也散發濃厚年節氣氛，即日起至2月10日限時推出，雙人下午茶每套1680元＋10％。

博主廚指出，農曆春節大家都喜歡應景吉祥物，豬胖嘟嘟的身型相當討喜，於是他將味甘而醇的烏龍茶奶霜，結合清爽酸甜覆盆子果醬勾勒出維妙維肖的小豬，憨直可愛的模樣更有「諸事圓滿」的祝福之意。同時，在博主廚的巧手下，過年時家家戶戶必定會準備的橘子，也化身為酸甜可口、小巧可愛的柑橘慕斯球，不僅口感清新，也為食客帶來大吉大利的好兆頭。

宇治金時向來是甜點絕配，紅豆的溫潤調和抹茶的苦澀，相輔相成的口感深受許多食客喜愛，而在「諸事大吉新春開運下午茶」中，更在這款經典的口味上加了一個小巧可愛的金元寶，呈現財源廣進祥瑞聚集的意象。

而在法國的假日或節慶中常會出現的布里歐許（brioche）麵包，僅用雞蛋與奶油製作，完全不加水，外皮金黃酥脆，內部柔軟輕盈，這次為了因應節慶氛圍，特別添入口感滑順的黃金流沙餡成為「黃金流沙布里歐許」，一口咬下就能吃到流出的鹹香美味。

「諸事大吉新春開運下午茶」也有多道鹹點，將農曆年節一定會出現並象徵「起家」的雞作成肉捲，加上歷經多次熬煮與過濾，色澤金黃味道甘醇的法式澄清雞湯凍，與口感酸甜清新的梅漬番茄等結合推出開胃菜。

以鯛魚慕斯、山藥與烏魚子製成的小點，象徵「年年有餘、多子多孫」，還有帶有「大吉大利」之意的鴨肝佐金箔香檳柑橘凍奶油吐司，以及在許多重要節慶筵席中一定會出現的「富貴雙方」，象徵「步步高陞」的蘿蔔糕也吃得到，而主菜則是有脆皮燒豬腩搭配炭烤芥藍、鴻喜菇與芥末甘藷蓉，道道充滿吉祥寓意。

(中時 )