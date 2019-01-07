日本富商豪擲1億日圓　推文轉推次數破紀錄

2019年01月07日 22:45 工商 顏嘉南

日本時尚電商大亨前澤友作（YusakuMaezawa）的一則推文，短短2日就被轉推超過450萬次，刷新推文轉推史上最高紀錄。前澤的秘訣是拿出1億日圓（約92.5萬美元）當作獎金，鼓勵使用者轉推他的推文。

億萬富豪前澤友作為日本購物網站Zozotown的社長暨創辦人，去年他成為美國太空探索科技公司（SpaceX）繞月之旅的第一名乘客，因而聲名大噪。

前澤友作5日的推文在2天內被轉推超過450萬次，該則推文是為了慶祝Zozotown在聖誕節至新年期間，營收突破100億日圓。他承諾要將1億日圓獎金，發給100名分享他的推文的網友。

他在推特寫道：「只要追蹤我和分享這則推文，就能參加抽獎。」

前澤友作祭出100億日圓獎金，馬上吸引網友瘋狂轉推。前澤的推文轉推次數大勝想要吃免費雞塊的27歲美國青年威金森（CarterWilkinson）逾100萬次。

威金森詢問連鎖速食店溫蒂漢堡，推文要被轉推多少次才能得到一年份的免費雞塊，溫蒂漢堡的回答是「1,800萬次」。

他在2017年5月請網友幫助他吃免費雞塊的推文，至今被轉推超過350萬次，其中不乏名人參與。雖然威金森沒有達到門檻，但溫蒂漢堡最後還是提供他一年份的免費雞塊。

前澤友作的推文轉推次數破紀錄，因為他擁有2大優勢。首先，前澤已經是公眾人物，他的推特追隨者超過500萬人，而威金森只有138人。第2也是最關鍵的因素，是前澤提出財務誘因。媒體報導他的身價將近30億美元。

在威金森之前，美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（EllenDeGeneres）2014年主持奧斯卡金像獎頒獎典禮時，一張與好萊塢巨星的自拍照，穩坐轉推次數最多的照片逾3年。

(工商 )