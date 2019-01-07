媽不許他沉迷電視 小男孩卻因追劇救了全家人

這棟木造屋毀於一炬，缺因小主人半夜追劇就了全家。（圖取自新浪海外網）

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中時電子報
/綜合報導

小朋友常因為沉迷於打電玩或看電視，而被家長告誡，甚至處分。最近有一名小男孩因為整天守著電視追劇而被媽媽警告，因此他趁晚上父母睡覺後，又偷偷爬起床來看電視劇，未料，這天深夜家裡發生火警，當時家中只有他沒睡，當他發現起火時，叫醒了全家，躲過一場浩劫。

據美國福斯（FOX News）報導，13歲的少年達米爾（Damir）因為沉迷美劇而被媽媽大聲怒駡，於是達米爾只好先關掉電腦，等到爸媽都睡著以後，再偷偷爬起來看。當日前淩晨1點半，達米爾偷看電視劇時，突然感覺家裡有哪裡不對勁，不斷冒出黑煙，彌漫到整間屋子裡，打開房門才發現失火了。

達米爾馬上衝到爸媽的房間將他們叫醒，逃出屋外並報了火警，救了家人的性命。他告訴警方，看到走廊裡有煙，然後我看到了火苗。我開始對媽媽大喊大叫，因為她當時正在睡覺」，達米爾說，「如果不是因為偷看電視劇，我當時可能也會去睡覺。」

事後他的媽媽在臉書上發文：看來，這全都多虧達米爾半夜爬起來看劇。她PO說，是兒子半夜一點把睡著的我和老公叫醒，救了我們所有人。如果達米爾乖乖聽我的話，早早上床睡覺的話，不知道我們家現在會變成什麼樣子。她還說，這次不會因為晚睡而罵他兒子了。

儘管這場火警屋主全家及時脫逃，不過這場火警還是有傳出不幸，達米爾家養的4隻狗中有2隻被燒死，另外2隻「逃亡」失蹤，達米爾和家人正在找尋。

(中時電子報)

木屋火警後面目全非，儘管全家人倖免於難，但是家中有二隻愛犬被燒死。（圖取自新浪海外網）

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