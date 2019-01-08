律師說法》「下面又火了」！名醫人妻互傳鹹濕簡訊 沒有影、音告不成

2019年01月08日 00:29 中時電子報 張國欽

桃園一所醫院名醫不但與病童母親相約出遊開房間，還互傳裸照及鹹濕簡訊「下面又火了」、「我現在再回味，跟你做愛的感覺」、「那你要舔遍我全身嗎」等，被人妻丈夫發現後對二人提告通姦罪。但檢察官認為，人妻丈夫所提供的簡訊、裸照及2人住宿地點等，僅能證明雙方是深交的異性朋友，卻無錄影、錄音或目睹，證明曾有性行為，予以不起訴處分。

法律評析

或許很多人認為都已經開房間同床共眠了，為什麼通姦罪不成立？這檢察官的不起訴處分是否有問題？在探討這兩個問題前，我們先回歸到刑法239條規定：「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」

所謂「通姦」，實務普遍認為，必須雙方性器官有接觸才算，如果只是口交、愛撫等，都不成立通姦罪。(少部分法官則認為通姦的定義應該和「性交」等同，只要以性器官或性器官以外身體部位、物品，進入或接觸他人之性器官、肛門或口腔都算，而且社會大眾觀念認為口交也侵犯夫妻互負忠誠義務，應構成通姦罪)，因此在刑法無罪推定原則下，法院在認定行為人有為通姦、相姦行為，必須證明有婚姻關係外之「性行為發生」，若依行為人之陳述，或是通訊資料等等最多都只能證明其與他人之配偶間曾有擁抱、接吻、撫摸之行為，而無從確實認定有無性交之事實，法院則應須嚴格遵守無罪推定原則，不能以間接事證自己推斷或臆測其等間必有性交之情，而定行為人的罪。但目前實務上，法官、檢察官對於通姦證明程度認定標準不一，就如本案可能會因為承辦的檢察官不同，而有不一樣的結果。

一般來說，通姦案件本來就很難「抓姦在床」，未必每個案件都有直接證據可以證明通姦（性交）事實，所以實際上，如果檢方能掌握一定的「情況證據」，例如日記、床單、臉書/Line的對話紀錄、簡訊、性愛親密照片等，甚至透過行車紀錄器錄到出軌男女嘿咻聲音、談論性事感受等等內容時，這些都是很強的「間接證據」，檢方還是會依照這些證據予以起訴的。所以從律師的觀點來看本案，行為人曾多次共處一室且在簡訊中談論有性行為之事實，檢察官卻仍以證據、犯罪嫌疑不足而為不起訴處分尚嫌速斷。建議人妻丈夫可對於不起訴結果、提起再議或交付審判，或直接透過民事訴訟，主張「侵害配偶權之損害賠償」。

(中時電子報)