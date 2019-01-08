《時來運轉》動動手指加入運彩會員 電玩好禮週週抽

2019年01月08日 05:30 中時電子報 盧品青

加入台灣運彩網路會員，投注滿額可抽好禮。

新年即將來臨台灣運彩也不忘送好康來了！不管在家或出遊，只要透過網路下注滿額，每週都能抽好禮。這次第一波好禮是最適合過年同樂的任天堂Switch遊戲機，第二波則是遊戲玩家喜愛的微星17吋電競筆電配上威剛電競耳機。

網路會員獨享的好康，透過網路下注不但省時又輕鬆，動動手指就有機會贏得彩金又抱回獎品。現在年滿20歲就能在台灣運彩官網申請網路會員(也可透過紙本郵寄申請)，趕快申請並投注就有機會抽中電玩好禮。

首波抽獎自明年1月7日開始連續進行5週，每週投注限玩法、不限球種，只要該週網路投注滿1000元者，每週都會由系統從中抽出幸運得主。獎品是任天堂Switch遊戲機(市價9780元)，最後一週到2月10日為止。

第一波沒抽中還有第二波喔！從2月4日開始連續5週，要特別注意第二波要當週網路投注滿3000元才符合抽獎資格。獎品是微星GP73-8RD 17吋電競筆電(市價約4萬元)，配上威剛EMIX H30電競耳機，連抽5週到3月10日為止。

一年一度的籃壇盛會NBA全明星賽將於明年2月18日開打，看球同時不妨試試手氣，只需「動動手指加入會員」，週週投注週週抽好禮，快樂看球開心抽獎，記得一定要在運彩官網線上投注才有喔！由於每人每週投注滿額就能抽1次，拉親朋好友一起買中獎率更高。

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(中時電子報)

第一波抽獎時段