《時來運轉》澳網第7冠入袋？喬帥、費爸拚了

男網好手費德勒(左)與喬科維奇。（美聯社資料照）

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片：喬帥、費爸誰是澳網冠軍王？
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

毎年1月網壇的重頭戲就是比賽場地為「慢速硬地」且與法、溫及美網並稱「網球四大公開賽」的澳網，今年1/14(一)至1/27(日)在墨爾本舉行，誰能奪冠，可以說是眾所矚目。男子組拿過6次澳網冠軍的世界球王N.喬科維奇(Novak Djokovic)及澳網上屆冠軍同時也6次封王的費德勒（Roger Federer），誰能搶先奪下澳網的第7冠，成為澳網史上奪冠次數最多的冠軍王，值得期待，女子組世界排名第1的哈勒普(Simona Halep)蓄勢待發尋求生涯首冠，上屆澳網冠軍沃妮雅琪(Caroline Wozniacki)則是力求衛冕，另外已奪下澳網7冠的小威（Serena Williams），今年挑戰生涯第8冠，本屆澳網可說是眾星雲集，賽事精彩可期，到底誰能奪冠？大家不妨買張運彩的「冠軍」玩法來驗證一下自己的眼光及判斷，1/26(六)及1/27(日)就能見分曉。

2019網球四大公開賽。(台灣運彩提供)
近10年澳網冠軍(台灣運彩提供)

除了「冠軍」玩法大家可以猜整個澳網比賽下來冠軍是誰外，也可以就個別場次的「讓分」玩法猜局數經過開盤值調整以後誰贏、「不讓分」玩法猜「誰贏」、「正確比數」玩法猜「幾盤比幾盤」、「大小」玩法猜總局數比開盤值大還是小、「單雙」玩法猜總局數是單數還是雙數，特別精彩的賽事台灣運彩往往還會提供「場中投注」(Live Betting)，大家在比賽開打後還可以邊看著比賽邊投注。

網球玩法說明(台灣運彩提供)
運彩提供整年網球賽事(台灣運彩提供)

國內網球熱度不斷提升下，台灣運彩除了延續去年提供55個積分470等級以上的賽事外，今年再大幅增加71個積分280及250等級的賽事，讓全年12個月份都有網球賽事可以投注，喜歡網球的朋友，可以好好把握投注的機會。

(中時電子報)

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