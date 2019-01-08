NBA》季初暴力熊如今變狗熊 康利無奈又感慨

灰熊季初打得虎虎生風，如今卻是軟如狗熊，球隊一哥康利只能搖頭感慨。(美聯社資料照)

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中時電子報

開季打得虎虎生風的灰熊，一度在去年11月下旬以12勝5敗的戰績高居西區首席，沒想到在接下來的22場比賽卻是吞下16敗，戰績滑落至後段班，只優於太陽和鵜鶘，而且還苦吞5連敗，如今變得人人喊打的球隊。

灰熊在季初先後擊敗過金塊、七六人、公鹿、爵士、馬刺、灰狼與巫師等強敵，展現出來的實力讓外界寡目相看，康利與馬克蓋索是其中的關鍵人物。

但去年11月24日客場與快艇之戰延長賽落敗後，灰熊的強運氣勢突然沒了，先吞3連敗，然後是兩波的5連敗，最近12場比賽更只拿下2勝，不論是在主場或是客場都只能淪為被欺負的對象。

灰熊昨日在客場以20分之差慘敗在馬刺的鐵蹄之下，目前戰績18勝21敗與獨行俠並列西區排名第12，只領先倒數第二的鵜鶘半場勝差，兩隊將在明日交手，灰熊一旦又在客場輸球，雙方地位將互換，對於傳統西區強隊的曼菲斯大軍而言可說是異常諷刺啊！

此外，對於擁有明星級身手的康利更加難堪，他自從2007年選秀首輪第四順位加盟灰熊以來經過多年努力逐漸成為球隊一哥，2016年7月灰熊在外界驚呼聲中與康利簽下5年1.53億美元的天價合約，當時康利成為全聯盟身價最高的球員。

本季康利沒讓球隊失望，打出生涯次佳場均20.2分數據，但在幾天前的全明星賽首輪投票中前十名看不到康利的身影，這是一件多麼殘酷的事實，尤其是康利曾連續6年帶領灰熊闖進季後賽，上演過老八傳奇，也在2012-13球季殺進西區決賽，但如今繁華已盡，對於年薪高達3000萬美元的康利，渴望的是球隊勝利，以及實現全明星賽夢想。

(中時電子報)

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