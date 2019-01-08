她用知名網站找飯店 卻毀了元旦連假...

2019年01月08日 00:02 中時電子報 柯毓庭

找飯店還是找怨氣?全家開心出遊的元旦假期，卻被一個訂房網站毀了!一名女網友在臉書上抱怨表示，她於元旦假期，在網上使用了知名訂房比價網站訂了台中某連鎖飯店4人房一間，卻在之後接到網站客服通知房間被訂走了，要另改一間等級較差的飯店，女網友勉強同意後卻被放鴿子，導致當晚沒地方住。

這名女網友在臉書社團《爆料公社》上表示，元旦假期打算帶著家人前往台中遊玩的她，在透過知名訂房比價T網站連結到另一訂房A網站後，訂了一間連鎖飯店4人房，並且在付款後也收到了A網站的訂房成功通知。

在要出發的前幾天，她收到來自瑞士的未接來電，原以為是詐騙電話不予理會，沒想到在前往台中的路上，才發現這電話是A網站打來告知她原先訂的連鎖飯店被取消了，因此幫他們改到另一間星級較低的飯店。

一名網友抱怨，她透過知名訂房比價網站訂房後，卻毀了元旦連假。(翻攝自知名網站)

原PO後雖向A網站抗議，卻得到「只能換間或退費」，迫於退費就要面臨無處可住的情況下，原PO勉強同意換飯店，卻遭A網站放鴿子，導致當晚沒有地方住，讓她氣得發網，告誡網友千萬別在T網站或A網站上訂房!

她補充說到，T網站只是比價網站，而A網站則是網上惡名昭彰的訂房網站，常利用低廉價格吸引客人訂房，付款後卻常出問題。如果透過T網站到A網站訂房出了問題，T網站完全不負責任。原PO並表示，T網站就曾因這情況，被澳洲政府認為「利用A網站的低價吸引顧客上門」此行為構成詐欺而開罰，並告誡T網站不得再與A網站合作。

貼文一出立即引起網友熱議，有人表示「T網站廣告打好大!」、「我從不用比價網站」，更有一堆受害者附和表示「爛，真得很爛，我上周年假也遇到幾乎一樣狀況」，原PO則表示「我不理解為何台灣的T網站還能與A網站合作，難道要台灣人打官司T網站才願意正視這問題嗎?」

(中時電子報)