鄧超寵妻陪孫儷逛街「是真愛」 吐8點真心話超中肯！

2019年01月08日 00:01 中時電子報 施品瑜

鄧超吐槽陪孫儷逛街。（圖／翻攝自鄧超微博）

大陸演員鄧超和孫儷結婚8年，育有一對兒女，常在網上分享家庭生活，受到許多粉絲喜愛。昨（7日）鄧超透露自己陪儷去逛街，得意稱：「能陪女人逛街是真愛。」但立刻又說出心裡話吐槽老婆，雖然被網友狂虧，但不少人看完後直呼相當中肯，甚至登上微博熱搜第一名。

鄧超在微博發文：「能陪女人逛街是真愛。」暗示自己陪孫儷逛街之外，還列出8點「逛後感」，第一是「要走很久很久很久的路」，接著還得面臨沒有正常吃飯的時間，「或者沒得吃」，然後要不假思索地贊同對方想買的一切，並接受自己想買的東西被嫌棄，「她看到你選到的東西時翻的白眼可以記一輩子。」

鄧超接著說第五點，就是自己買單時，老婆已經去逛下一家，第六則是當自己被某樣東西吸引時，對方會吐槽或是讓你沒買到，第七是要拿所有的東西，「低頭看一下你即將被勒斷的手指」，最後鄧超則自我調侃預告道「我可能發不了下一個微博了。」

貼文PO出一會兒後，鄧超還不忘搶留言報平安「此生沒怕過什麽」、「哈哈好著呢！哈哈哈目前。」引來不少網友留言笑虧「能打這麽多字，一點不像手指即將被勒斷的樣子」、「搓衣板伺候著」、「剛剛我朋友說在醫院看見了鄧超」，但也有人表示「說出廣大男性朋友們的心聲」、「太中肯」、「內容過於真實」、「男人陪女人逛街=女人陪男人打電動」，意外掀起熱烈討論。

(中時電子報)