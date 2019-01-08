卓榮泰單挑館長談民進黨政府 網狂諷：又再幹話一堆

卓榮泰單挑館長談民進黨政府，網友狂諷：又再幹話一堆。（圖/翻攝自金剛平台館長直播影片）

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中時電子報

卓榮泰在競選黨主席期間，曾說要與討厭民進黨的人對話，7日時他兌現承諾，跨出同溫層到「館長」陳之漢的直播節目中，針對館長提出的兵役、稅收、汽車產業、非核家園等各項政策質疑一一回應。

卓榮泰說，民進黨輸掉九合一後，如果不改革，未來的路會很難走，民進黨若被淹沒，未來就沒有守護台灣的力量，因此民進黨必須徹底改革。館長指出，常看到政府的發言人講話，他都在心裡想說：「X，你講人話」。館長點名像是行政院長賴清德、總統蔡英文並沒有貼近民意、常講「高高在上的幹話」，例如賴清德說國人平均薪資5萬多元，蔡英文說去年經濟是20年來最好。

對此，卓榮泰解釋，賴清德也坦言人民期待政府改善經濟，「沒有做好，所以選舉失敗」。他說，平均薪資有套計算標準，是國際接軌的計算標準，不能自創，但人民感受到的是冰冰冷冷的數字，因此，應該以生動的小故事取代冰冷的數字。

館長也向卓榮泰當面質疑軍公教年改不尊重軍人、非核家園花了太多錢讓電價一直漲、殺人犯不判死刑、房價過高、經濟紅利分享方案應該把錢拿去做更有意義的議題。卓榮泰則回應，把事情講清楚、澄清假訊息是政府的職責；年金改革很感謝軍公教的體恤，也許政府做得不夠，但感謝的心是在的。

對於非核家園問題，卓榮泰說，核二、核三場要延役需要花幾百億，且地方政府不會同意，核廢料也是問題，開發綠能才有生機；在死刑問題上，會盡量讓社會討論是否設計無期徒刑不可假釋的制度，化解社會的憂慮。至於分享經濟紅利方面，卓榮泰認為跟社會的對話還不夠，政府必須想好、講好，若無法說服人民，再好的政策都沒用。

只不過看完卓榮泰的回答，讓許多網友失望了，紛紛在批踢踢上按照議題開話題，「卓榮泰沒講什麼，都在官腔」、「幹話」、「空話聽聽笑笑就好」、「沒人認識的幹話王」、「沒想要改變政府施政，還是一樣敷衍你一下而已」。不過也有人誇讚，「走出同溫層是個開始」、「卓厲害」、「直播跟被質詢沒兩樣，敢出來被罵也蠻有勇氣的」。

(中時電子報)

直播結束後，館長也在粉專上PO出合照，說：贈送伴手禮結束這回合。(圖/翻攝自館長 FB)

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