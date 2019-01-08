胡宇威演床戲回憶處男時楊貴媚虧：難怪像「第一次」

胡宇威（左）和楊貴媚戲裡外都情同母子。(想亮影藝提供)

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胡宇威和楊貴媚7日為《寒單》受訪，胡宇威飾演因仇恨遠離人生正軌的青年，和小薰（黃瀞怡）飾演的酒家女有段深刻戀情，2人還有激烈親密戲，胡宇威笑說：「第一次拍這樣的床戲滿擔心的！」恰巧角色設定是感情零經驗的處男，交給小薰帶領，不但坐在他身上，甚至抓著他的手摸胸，他開玩笑說：「回想處男的時候，還是很害羞！」楊貴媚虧他：「難怪特別像第一次！」

楊貴媚在片中飾演胡宇威母親，她大讚對方溫柔又善解人意，很快就像一家人，2人的親情戲更是張力十足，一場在回收場隨手抓起電纜線打兒子的戲，楊貴媚表示：「宇威要求我真打！痛也不好意思講。」胡宇威笑言：「是痛到爽！」他也提到小時候其實很習慣體罰，太調皮時，爸爸會用皮帶打人，凌晨還無法完成數學作業，就會被趕出家門罰站一小時，他自嘲：「所以我小時候數學滿厲害的。」

2人看片時感動落淚，胡宇威表示看到楊貴媚為他和鄭人碩下跪，當下就止不住眼淚，楊貴媚則形容他「深藏不露」，「面無表情中可以展現情感，這才是最難的。」對他的爆發力也讚不絕口，「看不出來他能罵髒話和打架！」胡宇威笑稱過去角色都比較內斂，在新片一次解放，還和鄭人碩互飆國罵，不過全仰賴導演黃朝亮擔任語言指導，他不好意思說：「因為平常只會用單字。」該片23日上映。

(中時 )

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