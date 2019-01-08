海關偷情代購正妹 遭火大妻揭發收受賄賂

2019年01月08日 00:35 中時電子報 柯毓庭

大陸遼寧一名卜姓女子日前舉報任職於大連海關的管姓丈夫，表示管男與14名代購正妹發生不正當性關係，更因此協助走私並收受賄賂。大連海關則表示，已對當事人進行停職調查。

據《網易新聞》報導，卜女原是邊防武警少校，與管男於2010年結婚後轉任公安，但因工作緣故2人分居大連、沈陽兩地，丈夫外遇時她還是軍人，因屬於破壞軍婚，丈夫求她別將事情鬧大，她才盼透過丈夫工作單位給予壓力，未料一直沒成效，才將事情曝光。

卜女舉報寫道，管男利用職務之便，與他人勾結並與多名女子發生性關係，更揭發他｢生活靡爛，出軌10多名女生；更協助走私，幫助多名專職代購逃避海關查驗」等罪行。

卜女同時質疑大連海關「我是他的合法妻子，他自己承認以及我調查發現，他與十幾名女性長期保持不正當性關係，而大連海關調查結果是:經查實，他只與一名女性長期保持不正當性關係。這個數據『壓縮』是不是太大了，大連海關是去調查了嗎?」

海關拍下承認偷吃的影片，事後卻表示是在妻子無理取鬧下才配合拍攝。(翻攝自微博)

管男本人則反駁稱「我和女的在一個房間裡，就是有性關係嗎?」並宣稱會拍下承認出軌影片，是因妻子無理取鬧下他才配合。管男並表示自己與卜女認識半年多就結婚，雙方根本「沒有感情」，將來會向法院證明自身清白。

大連海關對此則回應，收到相關舉報後，已將管男停職調查，並於去年12月19日成立專案核查組，強調會嚴肅處理此事。

(中時電子報)

管男海關證件。(翻攝自微博)