檳榔葉化身藝術品 潘雪華做檳榔扇憶童年

屏東竹田藝術家潘雪華以家鄉盛產的檳榔葉製作成檳榔扇，把廢物變身為藝術品。（潘建志攝）

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屏東縣竹田藝術家潘雪華是美勞老師，以家鄉盛產的檳榔葉製作成檳榔扇，並在扇面彩繪、拼貼，把廢棄物變身為藝術品，讓先民使用的檳榔扇更添時尚美學元素，質感與美感提升，讓檳榔樹增加另一種經濟價值，希望籍此跟更多人「結扇緣」。

潘雪華說，她小時候住在龍頸溪畔，兩岸竹林樹木繁茂，村民會利用河岸周邊自然物手作各種生活用具，其中一項就是檳榔扇，家裡到處可見，是消暑必備品。阿嬤抱著她在懷裡，搧檳榔扇讓她進入夢鄉，是童年難忘懷的回憶，也是深刻的情感烙印。

10多年前，她在現任竹田鄉長傅民雄鼓勵下，開始嘗試製作檳榔扇，找回童年的回憶。不像小時候天然素面的檳榔扇，她嘗試在扇面上創作，以彩繪、剪紙、拼貼等方式，以工筆花鳥彩繪，或以碎花布、紙類做扇面，以再生紙藤做手把美編。

她說，檳榔扇以樹的葉鞘製成，1片只能做1支，而且只能取5、6、7月生產的葉鞘製作。取下葉鞘後去尾、燙平、上模、取樣、磨蠟膜、畫上壓克力底色，就能進行各式創作，整個流程約歷時1個禮拜，她一次約做40、50支。

因為檳榔葉鞘上有蠟膜光亮面，必須磨掉後，上色才能色咬色，不過又不能完全磨掉，否則葉鞘會外翻，至於要磨掉多少，得看每批葉鞘材質的不同而定，需要靠經驗去判斷。

(中時 )

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