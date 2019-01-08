川普罩門！只有這能讓他與陸達成貿易協定

美國總統川普6日在白宮南草坪（South Lawn ）發表談話的神情。（美聯社）

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中時電子報

美中貿易大戰雙方互相加課關稅，你來我往，令人目不暇給，也對市場造成嚴重衝擊。兩國協商休兵90天，雙方代表7日已在北京展開休兵後的第一輪面對面貿易談判，而會談將持續到8日。

但一般認為，這次副部級談判只是在為後續談判鋪路，不會有重大成果。不過，由於市場日益擔心中國大陸經濟成長趨緩，還有這可能對美國企業產生的影響，因此仍密切關注美中貿易談判。

據CNBC新聞網報導，歐洲工商管理學院（INSEAD）經濟和政治學教授杜特（Pushan Dutt）認為，美國總統川普把他的政治命運和道瓊指數綁在一起，而美中談判最好的希望，就是道瓊指數繼續下跌。由於這提供了政治誘因，其實也為川普製造了誘因。杜特說，要是股市繼續下跌，將迫使他和北京達成貿易協定。

杜特承認，相關議題十分複雜而棘手，就算90天休兵期結束時，雙方也不太可能全面達成協議，但可能達成某種較小的協定。

事實上，美中談判的許多議題早已談了多年。杜特指出，這當中有許多都是中國大陸國家經濟發展戰略的關鍵。而最可能的結果，就是北京像以往一樣，在技術轉移、智慧財產權，或是商品與能源的市場准入上做些小讓步，讓川普政府能宣布獲勝，然後讓一切繼續前進。

(中時電子報)

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