小貝夫婦秀場香吻曬恩愛倫敦男裝周台上台下一樣精彩

「足球金童」大衛貝克漢（左）與老婆維多利亞，在Kent＆Curwen2019秋冬大秀場邊，大方以香吻曬恩愛。（CFP提供）

友善列印
中時
身為品牌股東的貝克漢，找來老婆維多利亞（中）和大兒子布魯克林（左）情義相挺。（翻攝自Kent＆Curwen官方IG帳號）
Kent＆Curwen創意總監DanielKearns自創辦人EricKent於一次世界大戰時期的黑白照片發想，並將條紋、橄欖球衫、軍裝等經典元素帶入全新系列中。（翻攝自Kent＆Curwen官方IG帳號）
Kent＆Curwen2019秋冬系列中，不乏英倫玫瑰、三獅圖騰等品牌標誌，且以刻意的Oversized輪廓及上寬下窄的Taper復古打摺褲等手法重新演繹。（CFP提供）
為迎合當今的中性潮流，Kent＆Curwen本季更推出適合女性的尺寸，讓率性的女人們也能穿上瀟灑的復古英倫風。（CFP提供）

2019秋冬倫敦男裝周進入第二日，在伸展台上男模展示的華服外，台下明星們的互動也同樣精彩。昔日「足球金童」大衛貝克漢（DavidBeckham）以Kent＆Curwen股東身分亮相品牌秀場，身旁自然少不了同樣活躍於時尚圈的老婆維多莉亞（VictoriaBeckham）及大兒子布魯克林（BrooklynBeckham）作陪。觀賞大秀期間，「貝嫂」維多莉亞除與身旁DIORMEN創意總監KimJones閒談之餘，還接受老公獻上的熱情香吻，旁若無人般的曬恩愛場景，更閃瞎眾人。

而Kent＆Curwen2019秋冬系列主題，亦始於一對1920年代夫妻間的親暱關係。品牌創辦人EricKent及他的妻子DorothyCurwen，給了創意總監DanielKearns無限靈感，他自一張EricKent於一次世界大戰時期的黑白照片發想，將條紋、針織衫、橄欖球衫等經典元素及英倫玫瑰、三獅圖騰等品牌標誌，以刻意的Oversized輪廓及上寬下窄的Taper復古打摺褲等手法重新演繹。為迎合當今的中性潮流，品牌本季更推出適合女性的尺寸，讓率性的女人們也能穿上瀟灑的復古英倫風。另外，由小貝本人親身演繹的BBC影集《浴血黑幫》系列聯名單品，同樣頗受矚目。

(中時 )

胡宇威演床戲回憶處男時楊貴媚虧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。