小貝夫婦秀場香吻曬恩愛倫敦男裝周台上台下一樣精彩

2019年01月08日 03:06 中時 陳張眾

身為品牌股東的貝克漢，找來老婆維多利亞（中）和大兒子布魯克林（左）情義相挺。（翻攝自Kent＆Curwen官方IG帳號）

Kent＆Curwen創意總監DanielKearns自創辦人EricKent於一次世界大戰時期的黑白照片發想，並將條紋、橄欖球衫、軍裝等經典元素帶入全新系列中。（翻攝自Kent＆Curwen官方IG帳號）

Kent＆Curwen2019秋冬系列中，不乏英倫玫瑰、三獅圖騰等品牌標誌，且以刻意的Oversized輪廓及上寬下窄的Taper復古打摺褲等手法重新演繹。（CFP提供）

為迎合當今的中性潮流，Kent＆Curwen本季更推出適合女性的尺寸，讓率性的女人們也能穿上瀟灑的復古英倫風。（CFP提供）

2019秋冬倫敦男裝周進入第二日，在伸展台上男模展示的華服外，台下明星們的互動也同樣精彩。昔日「足球金童」大衛貝克漢（DavidBeckham）以Kent＆Curwen股東身分亮相品牌秀場，身旁自然少不了同樣活躍於時尚圈的老婆維多莉亞（VictoriaBeckham）及大兒子布魯克林（BrooklynBeckham）作陪。觀賞大秀期間，「貝嫂」維多莉亞除與身旁DIORMEN創意總監KimJones閒談之餘，還接受老公獻上的熱情香吻，旁若無人般的曬恩愛場景，更閃瞎眾人。

而Kent＆Curwen2019秋冬系列主題，亦始於一對1920年代夫妻間的親暱關係。品牌創辦人EricKent及他的妻子DorothyCurwen，給了創意總監DanielKearns無限靈感，他自一張EricKent於一次世界大戰時期的黑白照片發想，將條紋、針織衫、橄欖球衫等經典元素及英倫玫瑰、三獅圖騰等品牌標誌，以刻意的Oversized輪廓及上寬下窄的Taper復古打摺褲等手法重新演繹。為迎合當今的中性潮流，品牌本季更推出適合女性的尺寸，讓率性的女人們也能穿上瀟灑的復古英倫風。另外，由小貝本人親身演繹的BBC影集《浴血黑幫》系列聯名單品，同樣頗受矚目。

(中時 )