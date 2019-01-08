沈富雄：朱立倫2020主要對手不是民進黨 而是他

前新北市長朱立倫。(本報系資料照片)

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中時電子報

有媒體日前針對2020總統大選進行互比式民調，前新北市長朱立倫支持度以33.61%排行第一、台北市長柯文哲13.09%位居第二。前民進黨立委沈富雄對此直指，朱立倫現階段主要對手並不是民進黨，而是柯文哲。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，前新北市長朱立倫宣布要選總統才1個禮拜，朱有這樣的成績算是可以告慰自己了。他現階段的主要的對手並不是民進黨，不用再有懸念，也不是其他幾個所謂的太陽、月亮，或星星，他現在主要的對手就是柯文哲。因從該民調來看，柯P跟他還有一段距離，朱立倫可以安心。但朱立倫要更努力，要有一點點學高雄市長韓國瑜，就是每幾天要有一個金句出來，不要都說那種模模糊糊、沒印象的話。

名嘴黃光芹則指出，朱立倫在各家的民調並不低，都是2、3成，朱立倫在宣布參選後一枝獨秀，然後柯P那麼低，跟之前幾份民調都不一樣。而蔡英文民調一律如此低，這才是民進黨的警訊。

立法院國民黨黨團總召江啟臣點出，之前好幾個媒體也做過民調，只要把柯P放進去，柯幾乎都是第一，而且都在30%或40%左右，因此對表態要選的朱立倫來說，他還是要把柯P當成可能的競爭對手，2020總統大選，柯P會是未來藍綠兩黨之外最關鍵的一個變數，柯也說6月分再去問他，因那時候藍綠兩黨候選人也出來了。

(中時電子報)

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