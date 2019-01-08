氣溫大玩雲霄飛車！今北東部再轉濕涼有雨 高屏空品差

昨日好天氣僅一天，今（8日）東北季風增強，北部、東部轉涼有雨，高溫約19度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導
今天氣象局針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）
微弱東北風影響 東部偶雨 西部晴

變天囉！這週氣溫不僅是「溜滑梯」，而是大玩「雲霄飛車」，昨日好天氣僅一天，今（8日）東北季風增強，北部、東部轉涼有雨，高溫約19度，中南部則持續晴天，高溫上看28度。今天氣象局針對18縣市發布陸上強風特報，另今天高雄屏東空氣品質差，外出請注意。

今日日東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；東北部地區有雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，馬祖地區雲量偏多，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣溫方面，今天北部及東半部濕涼，高溫約19、20度，花東約21至24度，中南部則不受影響，高溫約25～28度。今天清晨氣溫較低，中部以北及東北部低溫約16度上下。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

東北風增強影響，今日上午起台灣北部海面及臺灣海峽北部平均風力將增強至７到8級，最大陣風10級；下午起至晚間台灣附近其他各海面平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。

今天天氣又轉濕涼，不過週四（10日）起，又轉為舒適溫暖的天氣，高溫上看30度。然下週日（13日）東北季風又增強，北台灣將再轉為有涼意的天氣。

至於民眾關心的空氣品，今日受東北季風增強，迎風面北部、東半有局部短暫雨，北部以及東半部擴散條件轉好；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門、馬祖以「普通」等級為主，雲嘉南沿海地區可能有地表揚塵影響空氣品質，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今（8日）東北季風增強，北部、東部轉涼有雨，高溫約19度。（圖取自氣象局網頁）

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