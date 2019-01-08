郭信良這張詭異照 李俊毅：選民看了會發瘋

2019年01月08日 05:06 中時電子報 黃麗蓉

台南市議會民進黨團新任黨團三長7日正式上任，獲國民黨支持脫黨當選台南議長的郭信良，竟到場監交，還說想回去民進黨。民進黨前立委李俊毅在談話性節目表示，郭信良監交照片，讓選民看了會發瘋！

朱學恒指出，郭信良當上台南市議長，對新潮流而言絕對是骨中刺，市議員郭清華和新潮流總召林宜瑾都跟郭信良處得不好，3人可說是仇深似海。選後大家一笑泯恩仇，居然快快樂樂地監交，連台南市長黃偉哲都到現場來，看起來完全沒有事，唯一倒楣的，就是不在現場的國民黨籍市議員謝龍介，因為國民黨這次等於被人家賣了，還幫人家數鈔票，因為他把無黨籍跟國民黨所有的票都灌給郭信良了。而郭信良在民進黨市長初選支持陳亭妃，黃偉哲也吃了悶虧。

主持人也認為，這張照片真的太詭異了，林宜瑾跟郭信良兩個笑得這麼開心，其實他們水火不容，每人都各懷鬼胎。

李俊毅直言，該張照片讓選民看了會發瘋，郭信良之所以退黨來選議長，就是因為被新潮流夾殺、排擠，該張照片中，郭信良旁邊就是新潮流總召林宜瑾，他當著林宜瑾的面說：「我也很想回來」，很多這次支持他的議員也可以讓他們回到黨團來，選民聽到真的會發瘋！該照片旁邊坐著的就是黃偉哲，黃偉哲以一個台南市長之尊感覺不夠大方，就好像是說這個跟我無關，看來恩恩怨怨不是短暫時間就可以化解。他還預告郭信良回不去民進黨了。

(中時電子報)