郭信良這張詭異照 李俊毅：選民看了會發瘋

台南市議會民進黨團三長林宜瑾（左3）、幹事長林志聰（左1）、書記長劉米山（左2），在議長郭信良（右3）的監交下，從上屆幹部郭清華（右2）手中接過印信正式上任。右1為台南市長黃偉哲。（洪榮志攝）

友善列印
中時電子報

台南市議會民進黨團新任黨團三長7日正式上任，獲國民黨支持脫黨當選台南議長的郭信良，竟到場監交，還說想回去民進黨。民進黨前立委李俊毅在談話性節目表示，郭信良監交照片，讓選民看了會發瘋！

朱學恒指出，郭信良當上台南市議長，對新潮流而言絕對是骨中刺，市議員郭清華和新潮流總召林宜瑾都跟郭信良處得不好，3人可說是仇深似海。選後大家一笑泯恩仇，居然快快樂樂地監交，連台南市長黃偉哲都到現場來，看起來完全沒有事，唯一倒楣的，就是不在現場的國民黨籍市議員謝龍介，因為國民黨這次等於被人家賣了，還幫人家數鈔票，因為他把無黨籍跟國民黨所有的票都灌給郭信良了。而郭信良在民進黨市長初選支持陳亭妃，黃偉哲也吃了悶虧。

主持人也認為，這張照片真的太詭異了，林宜瑾跟郭信良兩個笑得這麼開心，其實他們水火不容，每人都各懷鬼胎。

李俊毅直言，該張照片讓選民看了會發瘋，郭信良之所以退黨來選議長，就是因為被新潮流夾殺、排擠，該張照片中，郭信良旁邊就是新潮流總召林宜瑾，他當著林宜瑾的面說：「我也很想回來」，很多這次支持他的議員也可以讓他們回到黨團來，選民聽到真的會發瘋！該照片旁邊坐著的就是黃偉哲，黃偉哲以一個台南市長之尊感覺不夠大方，就好像是說這個跟我無關，看來恩恩怨怨不是短暫時間就可以化解。他還預告郭信良回不去民進黨了。

(中時電子報)

沈富雄：朱立倫2020主要對手不是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。