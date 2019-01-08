昆蟲數量是全球人口2億倍！台博館揭秘昆蟲與植物愛戀

2019年01月08日 05:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從「蟲蟲危機」到「蟻人」，在好萊塢電影中，可愛又勇敢的昆蟲備受大小朋友喜愛。然你可知，別以為人類是地球的主宰，你知道此刻地球上的昆蟲就約有一百萬兆隻，是全球人口的兩億倍嗎？事實上，地球上75%的已知動物種類是昆蟲！形容我們住在「昆蟲星球」也不為過。

由美麗蝴蝶譜出的「世界五大洲」。

台灣博物館因此特別與國立台灣大學博物館群、昆蟲標本館暨昆蟲學系共同主辦「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」特展。展覽以唯美浪漫的場景，結合豐富的圖文資訊、昆蟲與植物標本，搭配VR虛擬實境，透過「昆蟲星球」、「七嘴八舌」、「素食主義者」、「昆蟲順風車」、「昆蟲媒人婆」、「最佳拍檔」、「致命陷阱」、「飛行的色彩」等八大主題，揭露昆蟲與植物之間互相競爭與互利共生的微妙關係。

「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」特展。

策展人台大昆蟲學系副教授蔡志偉表示，昆蟲與植物兩者之間有著錯綜複雜的交互關係。演化的力量讓昆蟲與植物這兩個完全不同的類群有著極其親密與相互依賴的關係，不僅昆蟲取食植物，少數特殊植物也會誘捕、消化昆蟲。

昆蟲媒人婆區提供4種情境VR體驗。（台博館提供）

此外開花植物依靠活動力強的昆蟲協助傳遞花粉或散播種子，植物以花粉、花蜜或居所作為回報，「還有些昆蟲會與植物相互合作，形成一種互相依賴、雙方獲利的生命共同體。」他舉例喜蟻植物與螞蟻共生、榕果與榕果小蜂的共生，這類特殊的互利共生關係還有很多有趣的故事，值得大家進一步去認識與研究。

台博館昆蟲與植物的愛戀變奏曲開幕典禮。（台博館提供）

「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」特展即日起到9月1日止，於台博館（台北市襄陽路2號）一樓西展間展出，開放時間為週二至週日上午9:30至下午5時，展覽期間另有專家導覽及專題講座等活動。

(中時電子報)