小英2020穩了？感謝她的「豬隊友」們

2019年01月08日 07:13 中時電子報 王子瑄

1月3日「台獨四老」聯名發表公開信，形同「逼宮」總統蔡英文、力挺賴清德問鼎下屆總統。不料此舉反讓蔡英文獲各界一致聲援。當日下午，金門海岸發現感染非洲豬瘟豬屍，更讓蔡聲勢大漲。網友表示：「看來小英2020選定了！」

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四位台獨大老，大動作登報公開信，要蔡英文「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」，更砲轟蔡的領導方針、中心思想與兩岸關係；文末還埋下伏筆，表示能舉薦閣揆人選，被解讀力挺賴清德角逐2020總統大位。「四老」此舉成反效果，不只藍綠兩黨同聲譴責，年輕支持者更是氣憤大罵「豬隊友」。

網友紛紛留言表示：「2008民進黨是誰救起來的？」「當年民進黨慘敗，你們死哪去！！！」「不知啥都很會的李遠哲出來選里長…選得上嗎?」「那麼行你怎麼不自己跳下來選」、「見風使舵！雖然蔡總統做的不甚理想，但比起不忠不義，落井下石的亂臣賊子更讓人厭惡」。

此外，蔡英文元旦「2019新年談話」中呼籲對岸：「擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。」並痛批：「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來兩岸一家親？」就在「台獨四老」發信「逼宮」後，下午即在金門金沙鎮田埔岸際沙灘發現一頭全身腫脹發黑豬屍，經檢驗感染非洲豬瘟。據金門縣風向與漂流物可確定，該豬屍是從大陸漂流而來。蔡英文隔日(4日)即前往金門視察，並表示已「通知對岸要求做好非洲豬瘟死豬屍體管控」。

時間點之恰好，讓此豬熱度瞬間高過「四老」，更呼應了蔡英文前一日對非洲豬瘟疫情的談話。讓不少網友湧入蔡英文官方臉書，大讚：「謝謝小英總統努力防疫的決心。台灣有你真好！」「總統現在對任何事件回應都好迅速！讓我們掌握第一消息真是太好了」、「回應速度快 讚」。也有網友留言：「守護總統，守護豬豬，不管你支持什麼黨派，什麼立場，每個人都要當台灣最堅強的後盾」，釣來蔡英文本人留言回覆：「一起守護台灣豬豬！」

從事件的發展、朝野反應與網友留言，可見這隻漂流而來的豬與幾隻豬隊友，順勢搶救了蔡英文頹靡已久的聲勢。除讓蔡英文2020總統連任更有籌碼，更恐怕將讓公開信作者對賴清德的一片心意，就此失算。

(中時電子報)