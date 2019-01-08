01／08三大報頭條要聞

2019年01月08日 07:20 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●蔡英文總統呼籲各黨派「不要再講九二共識」，對此，台北市長柯文哲7日反問蔡總統，「不然妳覺得該怎麼處理？」柯文哲說，「兩岸一家親」是先聲明「我沒有打算對你有敵意」，我們先保持一種善意，不過冷回一句，「經濟、國防還是好好準備吧！」是否對小英升高兩岸敵對狀態示警，備受關注。

●第76屆金球獎頒獎典禮於台灣時間7日上午9點登場，戲劇類電影方面，《波希米亞狂想曲》拿下最佳電影與男主角獎，新科影帝雷米馬利克（Rami Malek）特別感謝皇后樂團，以及角色原型、已故主唱弗萊迪墨瑞（Freddie Mercury）的啟發。

●針對蔡英文總統在2日下午以拒絕「九二共識」與不接受一國兩制回應大陸國家主席習近平的談話，國台辦3日雖有發出聲明，首度直接點名蔡英文搞兩國論。但據了解，從後續大陸中央級官媒處理國台辦的聲明解讀，仍未到對蔡英文最後定性的地步；這也凸顯北京不願激化兩岸民間對抗情勢。

●針對「九二共識」在台灣長期被汙名化，有涉台人士直言，北京其實可以進一步充實九二共識，除將九二共識說得更白話，讓台灣民眾更加明白之餘，甚至可以詳列大陸對台方案，諸如台灣民眾的私人財產，乃至諸多合法權益如何得到保障，讓九二共識更接地氣。

@旺報

●針對蔡英文總統在2日下午以不接受「九二共識」來回應大陸國家主席習近平提出的「習五條」，國台辦3日雖首度直接點名蔡英文搞兩國論。但據了解，從後續大陸中央級官媒處理國台辦的聲明解讀，仍未到對蔡最後定性的地步，國台辦聲明主要是針對台媒。

●針對大陸對於蔡英文總統回應「習五條」陸媒的處理方式，大陸涉台人士表示，蔡英文的回應顯然沒有進行深入評估，非常直接且帶有強烈情緒，非常不智；但另方面，大陸不隨之起舞，並管控網民激烈言論，陸媒則淡化處理，就是不想走到兩岸人民對抗而無法收拾，所以對蔡英文的最後認定，大陸還在觀察評估。

●旺報觀點大陸國家主席習近平提出的「習五條」，展現對台善意，卻被綠營惡意扭曲，把九二共識與一國兩制，形塑成洪水猛獸。其實，九二共識是兩岸交往的基礎，其意涵就是台灣把大陸當自己人，台灣人認同自己是中國人，台灣民眾可以仔細想想，認同這兩個簡單的道理，絕對有百利而無一害。

●「九二共識」在台灣長期被汙名化後，就連一般老百姓也「霧煞煞」。大陸涉台人士認為，如何把九二共識接地氣是很好的提議，可以將九二共識說得更白話，讓台灣民眾更加明白之餘，甚至可以詳列大陸對台方案，諸如在兩岸一家人的理念下，台灣民眾的私人財產，乃至諸多合法權益如何得到保障。

@工商時報

●台股昨（7）日跳空大漲，外資啟動認錯行情，台股終場大漲207點收9,590點，同步收復5日及10日線，匯率亦升值5.1分，以30.812兌1美元收盤，股匯雙漲。法人指出，蘋概三雄大立光、台積電及鴻海絕地反攻，台股技術面、籌碼面短線偏多，反彈可望挑戰月線9,656點。

●南部預拌混凝土廠因空污等5大因素致砂石嚴重短缺，不但調漲價格1～2成，甚至傳出前瞻計畫30件工程流標。知情官員說，南部砂石107年12月比106年同期料源減少200多萬噸、約減1成5，但民間投資至108年5月之前都是大量需求期，一旦調度不過來，恐衝擊台積電、華邦電等半導體產業及前瞻建設大投資。

●美國白宮與國會為美墨邊境牆經費僵持不下，聯邦政府重啟運作看似遙遙無期。但川普總統並不改他的築牆決心，聲稱要以鋼鐵柵欄取代水泥牆，並放話民主黨若堅持不撥築牆費，他不惜宣布全國進入緊急狀態，如此便可跳過國會逕行築牆。

●義联集團創辦人林義守昨（7）日率團拜會高雄市長韓國瑜時表示，未來3到4年，義联集團總共要投資高雄逾700億元，包括醫療、休閒和建設等六大項目。韓國瑜表示，市府將扮演企業家好朋友的角色，吸引國內外企業前進高雄投資，他強調，高雄絕對不會發生台北市長柯文哲的「大巨蛋事件」，而是要創造企業、市府和人民3贏的局面。

(中時電子報)