NBA》勇士第一人 杜蘭特寫下難得紀錄

2019年01月08日 07:31 中時電子報 盧品青

Kevin Durant passes up the open 3, makes the extra pass for Klay’s 3rd 3-pointer of the night (all 3 have been assisted by Durant) pic.twitter.com/8sEpOp2cY8 — Drew Shiller (@DrewShiller) January 6, 2019

杜蘭特(Kevin Durant)與勇士打敗國王隊時，外界目光集中在柯瑞(Stephen Curry)單場42分，其實當天29分9助攻的杜蘭特寫下了難得紀錄，只是沒人注意。注意到的人是美媒《NBC Sports》，他們指出這個是4年來首見的紀錄。

這不僅是杜蘭特本季第7次傳出9個助攻，而且他傳出的9個助攻「全都是三分球」，上次有人做到是2014年的哈登(James Harden)。換算下來，杜蘭特該役相當於貢獻了29+27=56分，可見他喜歡單打是事實，但他絕不是一個自私的球員，他甚至還把自己的空檔讓給湯普生(Klay Thompson)。

能寫下這個紀錄也是有「浪花兄弟」幫忙，杜蘭特9次助攻全是三分球，其中6次是來自柯瑞與湯普生。勇士因為傳導戰術的關係，主要的助攻並不是落在控衛柯瑞身上(場均5.2次)，而是前鋒格林(Draymond Green)的6.7次助攻。

杜蘭特本季非常積極，場均28.5分是加盟勇士以來最多、6.2次助攻更是生涯新高。球季才打到一半，杜蘭特的進攻貢獻值就高達4.7，防守貢獻值1.4，都是全隊第一。至於之前嗆杜蘭特「我們沒有你就在贏球」的格林，本季受傷缺陣大半，進攻貢獻值是負數(-0.2)，或許他該好好想一想到底是誰在幫勇士贏球？

(中時電子報)