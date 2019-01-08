蘇貞昌接閣揆？65％網友這樣看

前行政院長蘇貞昌。（中時資料照朱真楷攝）

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中時電子報
/整理報導
截至昨日為止，網路投票結果。(圖片取自中時ivoting)

外傳前行政院長蘇貞昌將接任行政院長，根據本報最新網路投票截至發稿時間為止，對於蘇貞昌的接任，將近65%的網友認為，「民進黨沒人才，沒步數了」，僅有5.51%的網友樂觀其成。

立法院9日將三讀通過預算案，行政院長賴清德預計10日院會將提出內閣總辭，外傳將由蘇貞昌與陳其邁接任正副院長。對於蘇貞昌的接任，外界並不意外，畢竟傳聞已久，就算總統蔡英文事前再三否認，甚至連狠話都說盡，但在民進黨沒有其他人選之下，蘇貞昌是最好的人選。

對於蘇貞昌的接任，甫當選民進黨主席的卓榮泰稱讚，「這是滿強的組合」；府方人士強調仍全力留任賴揆，但對「蘇邁配」也表示，這是黨內許多人的看法。然而，網友則譏諷「狂輸三十萬的接閣揆，還真的眾望所歸啊」！

因此，《中時電子報》特地發起ivoting網路投票，看看網友對於蘇貞昌接任的反應，截至發稿時間為止，共有1443網友投票，高達64.92%的網友認為，「民進黨沒人才，沒步數了」，29.45%的網友認為「選不上的當行政院長，民進黨枉顧行政倫理」，僅5.51%的網友樂觀其成。投票日期截止時間為1月11日，網友也可以投出你的看法！

(中時電子報)

蘇貞昌敗選卻可望接行政院長大位，您怎麼看？
小英2020穩了？感謝她的「豬隊友… 小英強硬談話讓國民黨突成邊緣人…

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