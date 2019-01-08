小英強硬談話讓國民黨突成邊緣人？李正皓揭殘酷真相

2019年01月08日 07:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文近日發表的言論引發討論，其中對於中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」40週年紀念談話，蔡強硬回應不接受九二共識、一國兩制，使網路聲量一夕高漲。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓直言，國民黨突成邊緣人，最主要的原因就是從2000年蘇起提出92共識的概念後，國民黨再沒人試圖對兩岸關係提出進一步的具體論述。

李正皓在臉書發文指出，2000年到2008年，92共識主要作用在於成為國、共兩黨重建互信的試金石；2008年到2014年，92共識的作用則是兩岸官方與非官方的交流基石。

然而，國民黨在2014年、2016年輸的原因有很多，但李說兩岸牌失靈絕對是重要因素之一。他說2014年至今剛好四年，這四年若國民黨把握時間，對內凝聚民意，對外與大陸積極政治談判，或有可能重新洽談出一個更符合當前兩岸民意的「共識」出來。但悲劇的是，這四年國民黨就在一次次的黨主席選舉中空轉、浪費；更悲劇的是，國民黨雖然浪費四年的時間，但因民進黨執政太爛，爛到國民黨莫名奇妙在2018年地方選舉贏得大勝利。

「大勝利的結果就是民眾的期待由民進黨重新轉移至國民黨身上，問題是國民黨其實還沒準備好呀！」李正皓說國民黨的兩岸論述在這四年是空轉的，這是事實，但對岸沒有。當習近平拋出一國兩制的戰略方向時，沒有準備的國民黨只能倉促拿出早就過時的92共識來應戰，李直言，這樣的結果能不潰敗嗎？

李正皓認為，拋棄過時的92共識，重啟兩岸政治談判，洽商一個台灣多數民意與對岸都可接受的新共識才是當務之急，民進黨做不到與對岸對話，國民黨有空間做得到，更有責任應該要做到，這才是當前這代國民黨應肩負起的歷史使命。

(中時電子報)