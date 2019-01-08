鄭文燦前經發局長朱松偉 涉貪遭聲押

前桃園市濟發展局長朱松偉涉貪遭聲押。（中時資料照 甘嘉雯攝）

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中時電子報
張達智

桃園市前經發局長朱松偉，涉嫌在擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行秘書期間，收受業者賄賂與餽贈，護航業者取得務採購標案，調查局北機站昨（7日）發動搜索，桃園地檢署今天（8日）凌晨依貪汙等罪聲押朱松偉、全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、白手套黃仲勝3人。

原任航空城公司總經理的朱松偉，是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任，高雄市政府交通局主任秘書等職務，2016年6月8日鄭文燦宣布朱松偉接任桃園市經發局時，盛讚朱對於交通、工程及整體經濟發展業務都十分熟悉。

北機站昨兵分15路前往朱松偉住家、廠商辦公室與業者住居處等地搜索，約談10餘人，據聯合報報導，朱松偉被控在2017至2018年間，涉嫌藉由職務收受廠商賄賂，護航廠商取得勞務採購標案，有違背職務的行收賄對價關係；另外，朱任內曾推動「虎頭山物聯網創新基地」，基地中的自駕車平台部分，協力廠商是全徽道安科技。除朱松偉涉貪，檢調昨還發現案外案，從業者帳本發現2015年間假借「開工費」名義，行賄交通部公路總局第一區養護工程處公務員，相關不法案情恐持續延燒。

「亞洲‧矽谷計畫」起源於蔡總統於105年5月20日就職演說所提，將以亞洲矽谷、生技醫藥等五大創新產業做為創新經濟的基礎，實現「數位國家、智慧島嶼」的願景，105年9月8日行政院第3514次院會通過，由國家發展委員會主導，以桃園為示範基地，由朱松偉擔任專案辦公室副執行秘書。

(中時電子報)

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