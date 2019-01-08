幫減重狠甩8公斤 防彈咖啡卻讓人中風了！

2019年01月08日 08:29 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣吹起生酮飲食風，有人猛喝防彈咖啡，卻因此爆血管中風！生酮飲食是一種激烈的減肥方式，雖然減重效果不錯，高油脂攝取卻為身體帶來風險。就有一對夫妻半年內減重至少七、八公斤而中風送醫。醫師警告，生酮飲食中的防彈咖啡，雖然喝了能讓人苗條，卻會造成血管阻塞者而得不償失。

典型生酮飲食一日攝取的總熱量，有75-80%來自脂肪、20%來自蛋白質、而僅有2-5%來自碳水化合物，簡單來說，就是具有極度高油脂的飲食法。生酮飲食之所以受到追捧，是因為它高量油脂讓人不易餓，飽足的期效較長，也因為嚴格限制碳水化合物攝取，血糖濃度也較為平穩。

國內許多營養師和醫師都警告，這種減肥法並非人人適用，長時間過量食用就可能對身體造成嚴重負擔。TVBS報導，一名50歲女性採用生酮飲食，在半年內減掉了7、8公斤，其60歲先生也在9個月內瘦了10多公斤，不過兩人沒有高興太久，就雙雙中風送醫，幸經施打血栓溶解劑才穩定病情。

有人誤信防彈咖啡的威力，以為只要天天早上喝一杯，就能看見馬甲線，其實防彈咖啡屬於「沒有醣(澱粉類和砂糖等添加糖)、含大量油脂」的食物，如果飲用無度，會對血管造成嚴重負擔。

大甲李綜合醫院營養課主任劉純君提到，門診曾收治過不少因為食用「防彈咖啡」而產生血管阻塞的患者，他們以為身體變苗條又健康，殊不知體內的血管已不堪負荷。

(中時電子報)