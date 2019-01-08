NBA》被酸民激怒 灰狼羅斯失言道歉

2019年01月08日 08:39 中時電子報 盧品青

灰狼控衛羅斯(Derrick Rose)本季衝出明星賽高票，雖然他靠的不是經營社群網路，而是賽場上感動球迷的真本事，但他還是沒管好自己的嘴。面對酸民的挑釁，羅斯忍不住用了一句「去死吧」(kill yourself)。

這件事的起因是灰狼總教練席波迪(Tom Thibodeau)無預警遭開除，有人認為羅斯馬上要完蛋了，因為他全是靠席波迪才能東山再起。羅斯看了就很生氣，他告訴媒體說：

「席總是唯一肯相信我的教練，他讓我的生涯重燃希望，我會永遠感謝他。我自己、我的家人朋友都很有信心我能保持下去，對於那些質疑我會停下腳步的人，去死吧，因為我不會停止。」

稍後羅斯又重複了一次「去死吧」，可見他對酸民非常不滿。雖然這句話也沒什麼，不過羅斯還是很快在網路止血：「我錯用了流行語，我的原意也不是字面上的意思，所以我向大家道歉。」

羅斯會這麼敏感，可能是因為他又受傷了，他從去年底休兵到今年都沒有上場，難免讓人擔憂過去的惡夢重現。

kill yourself是近來流行的詞語，網路四處可見，跟「吃屎」「閉嘴」的意思差不多，主要是用來表達「我不同意你的觀點」。然而NBA不全是美國球迷，這個詞語的解讀可能會有歧異，況且就算只是叫人吃屎也是不太莊重的話，因此羅斯認為有必要道歉。明星賽投票到本月21日截止，希望這不要殃及他的選票。

(中時電子報)